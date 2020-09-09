花旗：網上交易抵消信用卡簽帳跌

【明報專訊】花旗香港信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，上半年該行的網上交易簽帳額錄得正面增長，佔整體簽帳額的45%。雖然疫情影響海外旅遊及面對面的簽帳交易減少，該行上半年整體信用卡簽帳交易額錄跌幅，不過網上交易的增長足以抵消大部分跌幅。他又透露，今年1月至7月經網上渠道申請信用卡的客戶按年增幅達七成，新客戶當中20歲至40歲更佔六成。
稱客戶信貸質素保持良好
他表示，若以該行的網上消費類別來看，上半年整體客戶在家居娛樂及生活用品的簽帳額，按年分別上升45%及41%；家電設備及外賣簽帳額則分別上升近30%及10%。此外，花旗香港與港視（1137）旗下HKTVmall在今年6月中旬推出聯營信用卡，他指該卡每日平均成功申請的客戶，是其他信用卡的5倍，7月的平均簽帳額亦較其他白金信用卡高出33％。
提及信用卡壞帳情况，他表示，目前該行的信貸質素保持良好，又預計隨着疫情緩和，相信實體簽帳額將陸續恢復，而網上消費的簽帳將會維持上升趨勢，預料全年整體簽帳額有望錄正增長。他又指，該行於2至3年前推動開放API（應用程式介面），並已與大約20個單位機構合作，當中涵蓋「食買玩行」等範疇，預料將在今年第四季推出更多相關項目。