《日經》：5G iPhone月中開始生產

今年產量料少於7400萬部

市場觀察家曾預計，蘋果每年都會把SE改版，以提振銷售。iPhone SE於今年4月發布，售價由399美元起，為iPhone總出貨量保持勢頭。根據市場調查機構IDC的數據，在4月至6月季度，iPhone出貨量按年增11.2％，令蘋果成為唯一疫市下銷量增長的智能手機製造商。

消息稱，5G iPhone生產之初量產規模有限，但預期在本月底至10月初將逐漸增加產量。這時間表仍落後於蘋果以往在8月開始新機量產、9月發布新品的進度，但最新進度與數個月前的情况相比已顯著加快。據稱，5G iPhone的最低價機型，配備6.1吋OLED屏幕及雙後置鏡頭，預料將佔新機總訂單40%。

消息又稱，蘋果還提高了即將推出的iPad生產訂單，以滿足遙距辦公、遙距學習的需求。蘋果另準備推出一款名為Airtag的新配件，供用戶追蹤蘋果以外的設備。消息稱，該產品已投入生產。