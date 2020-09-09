經濟

澳門9月首6日賭收按月升93％

【明報專訊】隨着澳門與廣東逐步恢復自由行，花旗及傑富瑞（Jefferies）發表報告指出，9月份首6日的日均博彩收入比8月份倍增，相信內地最近打擊跨境博彩資金流及設立黑名單制，未致影響賭業及貴賓博彩生意。濠賭股中，昨日除新濠國際（0200）升2.84%之外，餘皆下跌，跌幅最大為金沙中國（1928），昨日跌2.26%。

花旗引述消息指出，澳門9月份首6日博彩收入約5億元（澳門元．下同），日均8300萬元，比8月份的4300萬元按月大增93.02%，雖然這比其預期少，但相信這與貴賓博彩贏率較低有關。該行又從澳門博彩中介人得悉，內地打擊跨境資金賭博及設立海外博彩黑名單制，不會影響貴賓博彩生意，但是在流入澳門的貴賓博彩玩家資金較少下，貴賓博彩復蘇會較預期慢。該行維持9月份全月賭收在70億元水平，按年跌68%。

指博彩黑名單 不影響貴賓廳生意

傑富瑞則稱，澳門9月首6日的日均賭收比去年同期日均的7.36億元減少89%，卻較7、8月份有改善。粵澳自9月23日恢復自由行，卻礙於審批需時，預料影響臨場酒店預訂，但是今年黃金周檔期比去年多一天，預料對訪澳旅遊正面。

澳門媒體引述治安警數據更顯示，在上周六和周日分別約有1.3萬和9700人次訪澳，較前周微升。往來外港和氹仔至蛇口的航線更於本周四恢復營運，首4天每天先對開1班。

澳門航空則自9月23日起恢復8個內地航點，及加密9個航點的班次，逐步恢復交通。

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