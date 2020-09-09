淡馬錫中國資產佔29％ 多過星洲

持股包括螞蟻集團工行美團

彭博引述知情人士指，淡馬錫持有的中國股票，包括即將在港滬上市的螞蟻集團。另外，淡馬錫亦持有工商銀行（1398）和美團點評（3690）的股份。

除持有的中國投資市值上升，淡馬錫持有的新加坡本地龍頭企業，如新加坡電訊、星展銀行等股價因新冠肺炎疫情下跌，亦是新加坡資產佔比被中國超過的原因。淡馬錫在7月公布了自2016年以來最差的業績，截至3月31日的投資組合淨值為3060億新加坡元（約1.66萬億港元），比去年度的3130億新加坡元下降了2.2%，雖然不少股市已經反彈，惟收益會在下個財年才會反映。

新增投資明略科技快手

淡馬錫首席投資策略長羅錫德接受彭博訪問時表示，由於估值已經回升，風險回報已經不再相當吸引，他們投資會更「選擇性」，他認為部分行業不止受惠於疫情帶來的短期增長，而是在疫後仍會繼續增長。

淡馬錫在年報表示，該行繼續會在金融服務、科技和生命科學領域進行大量投資。該行增加了對支付領域和其他非銀行金融服務企業的投資，包括PayPal、萬事達卡和Visa，並投資於具有潛力的新興企業，如抵押貸款與消費數字借貸平台Blend。該行在中國則新增投資大數據解決方案公司明略科技，亦包括投資短視頻社交平台快手、京滬高鐵和眼科醫藥平台歐康維視（1477）。