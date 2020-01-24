經濟

科技指數連跌4日 險守7000關 納指早段再跌逾3% 夜期低水259點

【明報專訊】科技股延續周一的跌勢，恒生科技指數高開不足百點後，早市掉頭向下，中午前低見7007點，一度跌穿自指數推出以來的上升軌，不過收市時險守7000點，走勢仍企於升軌之上。資金輪換至落後的金融股，在內銀股升逾3%帶動下，恒指午後倒升，收報24,624點，升34點或0.14%。

明報記者 歐陽偉昉

納指昨晚早段再跌逾3%，恒指夜期跌幅擴大，截至晚上約11時，報24,365點，低水259點。

科指昨日收報7123點，跌1.63%，連跌4日。另國指收報9830點，升0.67%，主板成交1405億元。小米（1810）收報22.4元，大跌7.25%，在恒指、國指和科指中都是表現最差的成分股。眾安在線（6060）跌6.5%，美團（3690）跌4.11%，均在兩日內下跌約10%。周一急跌的半導體回穩，中芯國際（0981）反彈3%，華虹（1347）跌0.2%。手機設備股亦有反彈，舜宇（2382）升0.95%，瑞聲科技（2018）升0.64%。

北水沽貨 美團騰訊小米錄淨流出

北水重手沽出科技股，美團錄得淨沽出13.26億元，比前日淨沽出12.61億元進一步擴大，騰訊（0700）淨沽出8.99億元，小米淨沽出6.21億元，中芯前日有6億元淨流入後，昨日淨流出2.7億元。整體北水經港股通淨沽出18.47億元，終止連續13日淨流入，金額亦為2019年5月以來最多。

資金追落後 銀行保險股急升

資金流入落後行業，繼周一推升友邦（1299）後，昨日工行（1398）升4.74%，中行（3988）及建行（0939）均升逾3%。A股高位平穩，上證昨日重上3300點，新華保險（1336）升4.55%，中國人壽（2628）升2.63%。另外，中聯動（0762）和中移動（0941）分別升2.29%和1.81%。

科指自上周高位累跌近10%，第一上海首席策略師葉尚志相信科指階段式高位已過，早前科指ETF陸續上市，3隻科技股亦已新納入恒指和國指，推升科技股的因素已經反映。加上美國科技股在上周四見頂下跌，因此港股科技股在中芯傳被美國制裁後觸發下跌。

葉尚志：科指已過階段式高位

葉尚志認為，科指仍有下調的空間，有意吸納科指ETF的投資者可待7000點以下再買入。至於舊經濟股近日上升，他認為這些行業基本因素一般，內銀昨日上升屬超跌後的反彈。資金在沽出新經濟股後，輪流避入落後行業，但若科技股調整完結，資金又會再輪換。

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