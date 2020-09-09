經濟

WeLab Bank推9.8厘港元定存

【明報專訊】本港虛擬銀行再出招，WeLab Bank預告即將推出高達9.8厘的港元定存年利率優惠，更指新舊客均適用，其本金最高金額為1萬元，存款期2個月。若以其金額上限1萬元計算，即存期可賺利息約163元，該行指其他詳情及條款，將於優惠開始日於網頁公布。

實收利息163元

不過，WeLab Bank的3個月GoSave定存年息，近日則由原先最高的1厘，下調至0.95厘，由於該行主打「存款小巴」概念，每輛「小巴」須坐滿指定人數，客戶才可獲得最高存息，因此該行減息同時，指定人數亦由原先的100人降低至50人，即客戶可以更快獲取最高年利率。

綜觀其他虛銀則繼續維持優勢，若以3個月港元存息而言，以眾安銀行最高息，為1.08厘；天星銀行亦有0.95厘。

中銀隨匯豐 降港元定存息

反之，繼匯豐於上周調低港元定存年息後，中銀香港（2388）3個月存息已降至0.4厘，與匯豐看齊，6個月則有0.45厘；恒生（0011）3個月存息為0.45厘；渣打最低僅得0.25厘。中小行3個月存息普遍變動不大，信銀國際為0.9厘；富邦及花旗存息最高維持0.8厘；工銀亞洲為0.65厘。昨日有個別銀行作調整，大新上調3個月至6個月以下存息，最高達0.9厘，惟最少存入500萬元；東亞（0023）則將138天存息下調至0.72厘。

相關字詞﹕港元定存 存款小巴 年利率 虛擬銀行

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