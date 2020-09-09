經濟

8月內地乘用車銷售升8.9％ 逾兩年最勁

【明報專訊】中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布8月全國乘用車市場分析，乘用車零售按年升8.9％至到170.3萬輛，是2018年5月以來最大的增幅，且按月亦升6.5%。

乘聯會預料「金九銀十」的效果在9月較能顯現，展望在國慶和中秋節假期下，國內自駕遊必然大幅增長。

「金九銀十」料拉動自駕遊

8月乘用車整車出口與CKD（全散件組裝）出口按年跌3％至5萬輛，而其中自主品牌出口按年升30％至4萬輛。而乘用車生產按年跌0.2%至164.4萬輛，而1至8月累計生產按年跌15.9％至1079.3萬輛，產量減少204萬輛。廠家批發按年升7％至173.6萬輛，而按月升5.9％，7月、8月是持續兩個月的批發有正增長。而1至8月累計批發按年跌15.6％至1104.6萬輛，批發量減少204萬輛。新能源乘用車批發銷量突破10萬輛，按年升43.7％。

廣汽8月產銷均錄升幅

廣州汽車（2238）亦在昨日公布8月的產銷報告，8月汽車總產量按年升7.82％至16.6萬輛，1至8月累計總產量按年跌8.11％至116.6萬輛。銷量方面，8月汽車總銷售量按年升11.64％至18.1萬輛，而1至8月累計銷售量按年跌9.87％至118.9萬輛。

相關字詞﹕8月乘用車 乘聯會

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