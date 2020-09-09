8月內地乘用車銷售升8.9％ 逾兩年最勁

乘聯會預料「金九銀十」的效果在9月較能顯現，展望在國慶和中秋節假期下，國內自駕遊必然大幅增長。

「金九銀十」料拉動自駕遊

8月乘用車整車出口與CKD（全散件組裝）出口按年跌3％至5萬輛，而其中自主品牌出口按年升30％至4萬輛。而乘用車生產按年跌0.2%至164.4萬輛，而1至8月累計生產按年跌15.9％至1079.3萬輛，產量減少204萬輛。廠家批發按年升7％至173.6萬輛，而按月升5.9％，7月、8月是持續兩個月的批發有正增長。而1至8月累計批發按年跌15.6％至1104.6萬輛，批發量減少204萬輛。新能源乘用車批發銷量突破10萬輛，按年升43.7％。

廣汽8月產銷均錄升幅

廣州汽車（2238）亦在昨日公布8月的產銷報告，8月汽車總產量按年升7.82％至16.6萬輛，1至8月累計總產量按年跌8.11％至116.6萬輛。銷量方面，8月汽車總銷售量按年升11.64％至18.1萬輛，而1至8月累計銷售量按年跌9.87％至118.9萬輛。