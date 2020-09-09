經濟

陽光轉蝕7.51億 可分派收入微跌0.1％

【明報專訊】陽光房地產（0435）受到新冠肺炎疫情影響，旗下零售物業續租租金不單在截至6月底止下半財年出現負增長，物業估值亦受壓，其中自由行「旺地」上水中心購物商場估值按年下跌4.2億元，連同其他投資物業估值合共下跌11.43億元，拖累全年業績轉蝕7.51億元。不過，陽光可分派收入僅微跌0.1%至4.67億元，每單位末期分派0.136元，按年減少3.6%。

物業估值受壓 共下跌11.43億

由於陽光旗下物業估值下滑，集團整體物業組合估值跌至約189.18億元，當中更以上水中心估值下跌最多， 截至今年6月底止，估值約41.94億元；將軍澳新都城中心一期估值亦按年減少1.48億元至31.85億元；灣仔陽光中心則跌價9400萬元，估值約52億元。集團旗下整體物業去年度平均租用率上升0.4個百分點至95.7%，平均續租租金按年增長6%。不過零售物業表現較差，出租率按年減少2.3個百分點至95.8%，平均現行租金為每平方呎74.8元，按年跌1.3%，續租租金在下半年更錄得4.6%負增長，續租率則按年升3個百分點至77%。

續租租金下半年錄4.6%負增長

行政總裁吳兆基表示，近期較大的寫字樓單位及與旅客相關零售商舖放租的空租期會較長，但是細型單位租務尚可，惟招租出現拉鋸情况，無疑對出租率會有壓力。但是一般民生消費如飲食及快餐類舖位很快租出，他期望在疫情好轉、限聚令放鬆下，會令出租率改善。

投資及投資者關係總監葉美鈴則表示，陽光旗下商場有逾60%租務與民生消費相關，他們提供的紓困措施自2月份開始，今年度入賬的租約攤銷額為750萬元。集團在下年度進行資本性投資時，持審慎態度，當中只就提升Strand 50的冷氣系統，預算投放600萬元。

相關字詞﹕上水中心 葉美鈴 吳兆基 陽光房地產

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