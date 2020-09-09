李氏大藥廠擬拆眼科藥上市

集資15億 料明年初掛牌

China Ophthalmology Focus主要從事眼科藥物的開發、製造及營銷，於廣州南沙建有開發及生產設施，支援21種以上專利產品以及高端仿製藥的內部開發及日後商品化，藥品涵蓋乾眼、青光眼，以至角膜損傷及炎症疾病等各種眼症。

年報顯示，李氏大藥廠持有China Ophthalmology Focus的50.12%股權，今年7月初已宣布有意將該子公司分拆，並於上周四（3日）向港交所提交了分拆建議書。

另外，昨日有本地傳媒報道，內地兩大連鎖茶飲品牌喜茶及奈雪之茶計劃來港上市，報道引述消息人士指出，兩家茶飲店分別於8月先後跟多間投行接洽，籌備明年在港上市，預期集資額各介乎4億美元至5億美元（約31.2億港元至39億港元）。

傳喜茶奈雪之茶擬來港上市

奈雪之茶：現無上市計劃

不過，有內媒報道，奈雪之茶就上市傳聞回應表示，目前並無上市計劃，現階段公司重心在產品研發、供應鏈加碼及推動數字化進程等方面。喜茶則未有回應。