經濟

農夫山泉首日升54%遜暗盤 一手帳賺2320元 股價最高曾升85%

【明報專訊】內地支裝水品牌農夫山泉（9633）招股備受追捧，前日暗盤爆升逾倍，但昨日首日掛牌，表現卻未能滿足一眾散戶期望，開市初段曾急升最多85%，但已是全日高位，後市升幅不斷收窄。農夫山泉早段升幅一度收窄至46%，收市報33.1元，升53.95%，每手帳面賺2320元。較前日表現最佳的富途暗盤收市價計每手帳賺5050元，相差約一倍。

明報記者 馬迪帆

農夫山泉首日股價未如散戶期望，但估值依然高企，創始人兼大股東鍾睒睒身家水漲船高，以昨日收市價及公司總股本約111.88億股（當中H股約49.76億股）計，連同他手持的A股北京萬泰生物股份及其他資產，身家接近4000億元，根據彭博資料，足以躋身全國第三大富豪（見表1），倘以股價高位39.85元計，甚至超越第二位的騰訊（0700）主席馬化騰，緊貼第一的阿里巴巴（9988）創始人馬雲。

大股東鍾睒睒身家撲4000億

一度超馬化騰緊貼馬雲

不過，對於大量借大額孖展捧場的投資者而言，農夫山泉首日升幅未能令他們滿載而歸。

根據配售結果，有298名投資者「頂頭槌飛」認購，每張飛涉及認購金額約2.95億元，每人均獲派94手。因由截飛到公布配售結果，其中橫跨周末，計息期達10日，假設一張「頂頭槌飛」借盡九成孖展，券商2.23厘息，扣除約16.22萬元孖展息成本，以昨日收市價33.1元計，每張「頂頭槌飛」獲利約5.59萬元。

「頂頭槌飛」獲利約5.59萬

此外，於認購金額超500萬元的乙組投資者中，合共有1.3萬人認購30萬股，每張飛約651萬元，各獲派4手或5手。假設同樣是以孖展認購，支付孖展息3580元，最多仍僅獲利約8020元。

翻查今年每手帳賺金額較高的新股，往往未必與凍資、超購倍數等數據直接相關聯。例如「賺錢王」思摩爾國際（6969），超購115倍、全城18萬人認購，於年內新股中熱度僅算普通，但因首度將電子煙概念帶來港股，首日每手帳賺1.86萬元（見表2）。

分析：暗盤遭散戶挾高 非貨源歸邊

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，昨日中籤者急於獲利，產生沽壓，短期料會有市場波動，若要作3個月至半年的中線部署，便要做好心理準備。他表示，市場內多數貨在前幾名股東手中，散戶對股票需求大，相信暗盤是散戶活動左右市場，挾高價位，而並非大股東「貨源歸邊」。

相關字詞﹕鍾睒睒 農夫山泉

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