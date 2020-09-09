經濟

伯恩光學觀塘工廈申重建約14萬呎樓面

【明報專訊】近年積極收購觀塘工廈的伯恩光學楊氏家族，新近就持有的觀塘年運工業大廈申請重建。據城規會文件顯示，項目位於巧明街119至121號，佔地約1萬方呎，現為1幢15層高工廈，申請放寬地積比率，由原先的12倍增加20%至14.4倍，計劃重建1幢不多於39層高的新式工廈，總樓面約14.4萬方呎。

資料顯示，楊氏家族去年7月已就年運工業大廈向土地審裁處申請強拍，項目在1978年落成，當時估值6.978億元，惟申請過程出現技術問題，楊氏家族撤回有關申請，並在今年初重新遞交申請，有關估值被調低約7%至約6.5億元。

同區業發工廈上月申建29萬呎樓面

值得留意的是，楊氏家族在區內尚有其他項目，如在2017年12月已成功統一開源道75號業發工業大廈2期，但至今未見有發展計劃，毗鄰的業發工業大廈1期，楊氏家族已購入約90%業權，在2018年向土審處申請強拍，並於上月向城規會申請活化工廈，重建為1幢39層高的新式工廈，涉及樓面28.8萬方呎。

富臨中心呎租低見16元

此外，疫情重創環球經濟，商廈租金持續調整，九龍灣富臨中心一個單位錄低價租務成交。市場消息指出，富臨中心A座中高層E室，面積5866方呎，以月租9.45萬元租出，呎租低見16.1元，為該廈呎租新低。土地註冊處資料顯示，業主2018年5月以8546.76萬元購入，即租金回報僅1.3厘。

相關字詞﹕富臨中心 伯恩光學 活化工廈 城規會

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