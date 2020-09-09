伯恩光學觀塘工廈申重建約14萬呎樓面

資料顯示，楊氏家族去年7月已就年運工業大廈向土地審裁處申請強拍，項目在1978年落成，當時估值6.978億元，惟申請過程出現技術問題，楊氏家族撤回有關申請，並在今年初重新遞交申請，有關估值被調低約7%至約6.5億元。

同區業發工廈上月申建29萬呎樓面

值得留意的是，楊氏家族在區內尚有其他項目，如在2017年12月已成功統一開源道75號業發工業大廈2期，但至今未見有發展計劃，毗鄰的業發工業大廈1期，楊氏家族已購入約90%業權，在2018年向土審處申請強拍，並於上月向城規會申請活化工廈，重建為1幢39層高的新式工廈，涉及樓面28.8萬方呎。

富臨中心呎租低見16元

此外，疫情重創環球經濟，商廈租金持續調整，九龍灣富臨中心一個單位錄低價租務成交。市場消息指出，富臨中心A座中高層E室，面積5866方呎，以月租9.45萬元租出，呎租低見16.1元，為該廈呎租新低。土地註冊處資料顯示，業主2018年5月以8546.76萬元購入，即租金回報僅1.3厘。