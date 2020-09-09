疫情緩和 太古城一周10成交

美聯物業助理營業董事施衍銘表示，隨着疫情緩和，大型二手屋苑交投轉趨活躍，太古城本月首周已錄約10宗買賣成交，其中燕宮閣一個低層H室單位，實用面積747方呎，3房連套房間隔，以1408萬元獲承接，實呎18,849元，低市價3%。施又指，若區內業主叫價合理，預期本月份區內交投表現仍然看俏。

青衣一周18宗成交 較上月同期升1.6倍

此外，中原區域營業經理梁岳宏補充，青衣本月首周錄18宗成交，相比上月同期7宗彈升1.6倍，現時業主普遍願意提供議價空間。該行高級分行經理楊麗珍表示，其中夾屋宏福花園4座高層B室，實用面積598方呎，2房間隔，以800萬元已補價成交，為屋苑今年新低價，實呎13,378元。原業主2007年4月以238萬元已補價買入單位，帳面獲利562萬元或2.4倍。

愛都4房8100萬沽 5年帳賺逾2000萬

市場消息指，中半山愛都大廈低層A室，實用面積2888方呎，4房間隔，原叫價8500萬元，日前以8100萬元易手，實呎28,047元。資料顯示，物業對上一層及對下一層同面積A室，去年9月及去年5月分別以7900萬元及7138萬元易手，即現時成交價比去年成交價略高2.5%及13.5%。原業主2015年9月以6065萬元購入，持貨5年帳面獲利2035萬元或34%。

擎天4房樓王4250萬沽 14年升1.8倍

九龍站擎天半島剛錄得一宗4房海景樓王二手成交。美聯分行區域聯席董事彭文浩表示，九龍站擎天半島1座中層C室，實用面積1344方呎，實呎31,622元，4房間隔，望海景，以4250萬元成交，成交價屬近期市價水平。原業主2006年10月斥1500萬元購入，持貨14年，帳面賺2750萬元，物業升值逾1.8倍。