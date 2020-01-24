經濟

「藝里坊‧2號」上樓書 開放式戶174呎起

【明報專訊】隨着新冠疫情緩和，新一輪新盤戰一觸即發。除新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期昨日開價，恒地（0012）物業營業（二）部今年繼推出西半山THE RICHMOND、大角嘴利奧坊‧曦岸後，該部負責銷售的另一新盤西營盤藝里坊‧2號，昨日上載樓書，單位最細為實用174方呎連平台的5樓K室開放式戶，市場預期項目短期開價。

1房戶佔逾七成 料短期開價

恒地物業營業（二）部總經理韓家輝指，藝里坊‧2號提供264伙，預計明年第四季落成，戶型涵蓋開放式至2房，逾七成屬1房戶，其中開放式標準戶實用面積196至214方呎、1房標準戶實用面積244至287方呎、2房標準戶實用面積381方呎。韓續指，項目設於中環國際金融中心一期的示範單位及售樓處已接近完工，短期內對外開放。

yoo 18 BONHAM再沽複式戶涉1.2億

另中原首席營業董事李巍指，西半山單幢豪宅yoo 18 BONHAM，繼上周透過招標以2.5億元連售兩個複式大戶後，昨再透過招標售出18、19樓複式戶，實用面積2499方呎，成交價1.21億元、實呎4.84萬元，據悉買家毋須支付辣稅。

另土地註冊處資料顯示，嘉里（0683）九龍龍駒道緹山2座6樓B室，3房連套房間隔，實用面積1699方呎，連車位以8500萬元成交、實呎5萬元，登記買家為張敬川（CHEUNG KING CHUEN BOBBY），即電訊數碼（8336）執行董事張敬川。資料顯示，張氏付4.25%釐印費入市，即以首置身分購入單位。

電訊數碼執董8500萬入市緹山

至於香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山公青山灣帝御‧金灣，新售出3座地下18室，實用面積320方呎連花園特色戶，成交價543.3萬元、實呎16,978元；項目今年8月開售至今累售574伙，套現近28億元。

相關字詞﹕緹山 逸璟‧龍灣 恆大‧珺瓏灣 帝御‧金灣 恒地 藝里坊‧2號

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