經濟

Wetland 3期均呎1.3萬 高2期14% 雷霆：景觀較2期佳 加價合理

【明報專訊】疫情放緩，發展商提速推售新盤。新地（0016）旗下毗鄰天水圍濕地公園的Wetland Seasons Park 1期及2期先後於今年初及今年5月推售，共1409伙至今已近乎沽清，套現近百億元。發展商亦乘勢推出項目第3期（下稱Wetland 3期），昨日公布以折實平均實呎12,968元，推出首批65伙，平均呎價較項目2期於今年5月疫情下推出首批140伙、折實平均實呎11,368元高約14%。

明報記者 張允亭

若與同區二手屋苑比較，Wetland 3期首批折實均呎更較嘉湖山莊平均實呎高近三成。新地副董事總經理雷霆指，Wetland 3期比2期景觀較佳，故是次輕微加價屬合理。新地代理總經理胡致遠預計，項目明日起將開放示範單位予公眾參觀，本周五（11日）起收票，並按照收票情况決定開售時間。按定價計，整批65個單位市值約5億元。

1房316呎413萬入場

Wetland 3期涉318伙，由樓高10層的第1座、第7座、第8座及第9座，共4座住宅大廈組成，座落於整個發展項目的西方，靠近濕地公園入口。首批推出的65伙單位，分佈於上述4座住宅大廈，實用面積316至726方呎，戶型涵蓋1房至3房，並維持最高直減折扣18%，單位折實價由413.3萬至933.5萬元、折實實呎12,099至14,740元。

明開放示位 周五起收票

資料顯示，最新公布的Wetland 3期首張價單，與今年5月Wetland 2期的首張價單相比，部分開則相若的單位亦有約14%的明顯加幅。以是次價單所見的1座1樓A8室為例，實用面積560方呎，採3房1套連開放式廚房，定價為851.8萬元，實呎15,211元；而毗鄰的2座1樓A8室，面積、樓層與開則相若，於今年5月首張價單可見，當時定價為745萬元，實呎13,304元。對比之下，兩者均望及濕地公園，雖然前者的景觀略為開揚，但就賣貴逾14％。

據價單顯示，今批入場單位為9座1樓B3室，實用面積316方呎、屬1房間隔，折實價413.3萬元，折實實呎13,079元。Wetland 3期最細的291方呎1房單位，則未有包括在是次價單中。項目預計關鍵日期為2021年11月30日，樓花期長約15個月。至於付款辦法方面，Wetland 3期的付款方法與2期相同，提供即供最高18%折扣，建築期最高12.5%，兩者僅有5.5%差距，料可吸引更多買家以建築期付款，以便承做高成數按保計劃上會。事實上，項目2期所售出約690伙中，高達約75%採用建築期付款，比率為近年新盤高水平。

相關字詞﹕雷霆 新地 Wetland Seasons Park 3期

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