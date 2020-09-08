鄧成波上海街全幢物業招標 意向價2.38億

3個月連環放售逾13億市區項目

中原（工商舖）寫字樓部分區營業董事胡焯之表示，鄧成波今次放售上海街339至345號全幢，截標日期為下月20日，物業現為一幢9層高的商住大廈，地盤面積約2,443方呎，意向價約2.38億元。項目地下設有4個商舖，總面積約2,040方呎，已全數租出，而1至8樓則為住宅用途，共提供32個單位，總實用面積約13,592.74方呎，現由一家經營服務式公寓的公司承租，整個項目合共每月租金收入約59.1萬元，以此計算下，租金回報近3厘。事實上，鄧成波近月放售多個物業，其中九龍城衙前塱道3至13號（單號）當中80%不可分割業權，市值約6.5億元；旺角豉油街61至67號（單號）地盤，本月23日截標，估值約4.5億元。

柯士甸大廈舖61年升值348倍

另方面，再有業主劈價出售舖位，市場消息指，尖沙嘴柯士甸路柯士甸大廈B座一個地舖，面積約600方呎，去年曾以2880萬元放售，最新減價1450萬元約50%，以1430萬元售出，呎價約2.38萬元。上手業主1959年以4.1萬元購入，及後成為遺產貨，最新成交價較61年前升值348倍。