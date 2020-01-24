澐灃複式撻大訂輸682萬 呎價4.23萬曾膺新界樓王

成交紀錄冊顯示，澐灃1座頂層複式戶，實用1613方呎，屬三房一套間隔，並設私人升降機大堂，連371方呎平台及768方呎天台，另連1個車位，原於去年5月、即反修例風波爆發前以6,823萬元售出，實呎42300元，當時創新界分層單位新高呎價。惟買家上周五終止買賣合約，若以樓價一成計，料發展商殺訂約682.3萬元。

去年反修例風波前6823萬售出

不過，同系永泰屯門青山公路大欖段The Carmel，昨連沽兩幢洋房，其中83號洋房，實用1728方呎，四房兩套間隔，成交價2937.6萬元，實呎1.7萬元；85號洋房，實用1732方呎，四房兩套間隔，連1個車位成交價2892.5萬元，實呎1.67萬元。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，項目累計套現近20億元，洋房單位僅餘5伙待售。

龍譽特色戶4380萬沽

另外， 內房保利置業（0119）旗下東九龍啟德龍譽，繼周日以4900萬元售出一個低座特色戶外，昨日則售出2A座33樓A室，屬高座四房雙套連多用途房，實用面積1,146方呎，成交價4380萬元，實呎38,220元。

帝御個別撻訂貨加價8%重推

香港小輪（0050）、帝國集團旗下屯門青山公路帝御．金灣，昨更新部分價單，個別撻訂單位加價8%，如實用207方呎的5座8樓12室，開放式間隔，上月12日之價單，定價337.2萬元，不足1個月後更新價單，定價364.2萬元，加價8%，最新實呎17594元，扣除最高6%折扣，折實價342.25萬元，折實實呎16538元。發展商同時上載銷售安排，周五發售3個單位。