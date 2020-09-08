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新世界通州街項目申強拍 估值1.6億

【明報專訊】收購市區舊樓再進行強拍，一向是不少發展商增加市區土儲的主要途徑，其中新世界（0017）近年亦積極申請強拍，最新就深水埗通州街306、308、310及312號向土地審裁處申請強拍，物業估值約1.6億元。

土地審裁處資料顯示，遠聯有限公司最新就深水埗通州街306、308、310及312號申請強拍，估值超過1.6億元，公司董事為鄭慧儀（CHENG, WAI YEE CONNIE） ，為新世界附屬公司董事。資料顯示，申請人持有項目不少於80%業權，現只餘下兩個地舖及兩個單位未能成功收購，物業佔地約4770方呎，現有物業樓高4層，另有地舖，早於1955年落成，樓齡65年。

鄰近萬科大族等內房強拍項目

今次申請強拍地盤，鄰近多個新盤，如長實（1113）愛海頌等，事實上，近年深水埗均有不少項目申請強拍，其中較大型為萬科於2018年12月，就海壇街244至276號一列建於1954年的舊樓申請強拍，地盤面積共18,745方呎，若按商住地積比率9倍重建，可建樓面約16.87萬方呎，當時估值約為6.4億元。

另外，深圳大族地產或有關人士，去年初亦就海壇街223至225A號申請強拍，項目佔地約4539方呎，若重建成純住宅或商住物業，可建樓面約3.4萬方呎或4.09萬方呎，估值逾1.59億元。

皇都戲院強拍上月批 底價48億破紀錄

另一方面，新世界今年已就多個項目入紙申請強拍，其中又一村玫瑰苑項目，估值約9.5億元，項目佔地約38,960方呎，屬「住宅（丙類）」用途，最高重建地積比3倍，可建樓面11.69萬方呎；中環擺花街11至17號（單號）項目，估值逾4.09億元。

另西營盤德輔道西331至341號項目，就有傳由新世界或相關人士申請強拍，估值逾3.66億元計，若連同今次申請的通州街項目，4個強拍申請共涉逾19億元。

不過，新世界近年最矚目的強拍項目，位於北角英皇道271至291號、渣華道4、4A 至4D、6、6A至6D號、電廠街2至16號皇都戲院大廈，項目佔地36,201.5方呎，若作商住發展，可建38.3萬方呎，2018年入紙申請，上月批出，底價達47.76億元，比兩年前申請時的估值高逾53%，並創下本港強拍史上最大額單一項目。

相關字詞﹕土地審裁處 申請 強拍 新世界 通州街

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