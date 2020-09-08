中原黃偉雄3個月沽兩豪宅 套現4563萬

【明報專訊】雖然本地疫情緩和，但有地產代理高層近月連番沽貨套現。市場消息指，中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄及其妻子持有的銅鑼灣美亞美大廈高層A室，實用面積1263方呎，4房間隔，新近以約2400萬元沽出，實呎約1.9萬元，成交價創該廈新高。
新近2400萬沽美亞美大廈4房戶
資料顯示，黃偉雄等人透過公司名義，於2005年以690萬元購入，持貨約15年，帳賺1710萬元，物業升值2.5倍。事實上，除上述物業外，黃偉雄等人於今年7月，亦曾以2163萬元售出所持有的灣仔萃峯高層B室，該單位在10年間升值436萬元或25%；兩伙單位合共套現4563萬元。
凱帆軒2房凶宅675萬易手
另一邊廂，住屋需求持續下，有買家無懼陰霾，以低市價近三成購入一個「另類單位」。鄰近奧運站的凱帆軒，有2房凶宅以675萬元沽出，成交價為屋苑自2017年底後、近3年來新低。美聯分行區域營業董事錢永就指，位於凱帆軒2座中層A室的2房單位，實用面積465方呎，原業主叫價700萬元放盤，經議價後，減價25萬元或3%後，新近以675萬元沽出，實呎14516元，成交價比同類正常單位市價低近三成，新買家為本地客。據悉，該單位曾於2013年發生事故，有租客由高處墮下身亡。不過，原業主2015年2月532萬元購入，持貨逾5年半，帳面仍獲利143萬元或約27%離場。
碧湖花園3房額印鬆綁 3年升兩成
另粉嶺碧湖花園有個別放盤甚至出現多客搶購情況。中原地產分行區域營業經理陳夑佳表示，碧湖花園本月暫錄約2宗成交，最新位於1座高層B室，實用面積491方呎，3房間隔，於周末吸引三組客人同時洽購，最終以610萬元易手，實呎12424元。原業主則於2017年以500萬元購入上址，持貨滿3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利110萬元，單位升值約22%。