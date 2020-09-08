中原黃偉雄3個月沽兩豪宅 套現4563萬

新近2400萬沽美亞美大廈4房戶

資料顯示，黃偉雄等人透過公司名義，於2005年以690萬元購入，持貨約15年，帳賺1710萬元，物業升值2.5倍。事實上，除上述物業外，黃偉雄等人於今年7月，亦曾以2163萬元售出所持有的灣仔萃峯高層B室，該單位在10年間升值436萬元或25%；兩伙單位合共套現4563萬元。

凱帆軒2房凶宅675萬易手

另一邊廂，住屋需求持續下，有買家無懼陰霾，以低市價近三成購入一個「另類單位」。鄰近奧運站的凱帆軒，有2房凶宅以675萬元沽出，成交價為屋苑自2017年底後、近3年來新低。美聯分行區域營業董事錢永就指，位於凱帆軒2座中層A室的2房單位，實用面積465方呎，原業主叫價700萬元放盤，經議價後，減價25萬元或3%後，新近以675萬元沽出，實呎14516元，成交價比同類正常單位市價低近三成，新買家為本地客。據悉，該單位曾於2013年發生事故，有租客由高處墮下身亡。不過，原業主2015年2月532萬元購入，持貨逾5年半，帳面仍獲利143萬元或約27%離場。

碧湖花園3房額印鬆綁 3年升兩成

另粉嶺碧湖花園有個別放盤甚至出現多客搶購情況。中原地產分行區域營業經理陳夑佳表示，碧湖花園本月暫錄約2宗成交，最新位於1座高層B室，實用面積491方呎，3房間隔，於周末吸引三組客人同時洽購，最終以610萬元易手，實呎12424元。原業主則於2017年以500萬元購入上址，持貨滿3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利110萬元，單位升值約22%。