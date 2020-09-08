葡萄園實呎8430元 重返4年前 內地客2068萬沽 持貨9年實蝕一成

明報記者 張允亭

過去十年本港樓市升勢凌厲，但仍有業主持貨近10年蝕讓離場。中原市務經理譚永康稱，葡萄園錄得本月首宗成交，一座位於洛菲大道的單號洋房，實用面積2453方呎，設天台及花園。原業主以約2250萬元放盤，最終減至2068萬元沽出，累減182萬元或8％，實呎8430元，呎價重返屋苑4年前水平。

資料顯示，葡萄園對上一宗成交為貝翠大道雙號洋房，實用2238方呎，曾於今年7月以2800萬元易手，實呎12511元。對比之下，現成交呎價明顯平逾三成。原業主為內地客，2011年以2188萬元購入上址，持貨9年，帳面已蝕讓約120萬元或5％，若連同入市稅項及雜費計，料實蝕約233萬元或11％離場。

環角道33號業主10年實蝕340萬離場

價格素來堅挺的傳統豪宅區洋房亦失守。市場消息指，赤柱環角道33號錄得首宗蝕讓，屋苑一幢洋房由原業主開價6,800萬元放盤大半年，最終大幅劈價1300萬元，以5500萬元易手，洋房實用面積2340方呎，實呎23504元。原業主2010年以5480萬元購入，持貨10年，帳面僅獲利20萬元，若連同釐印費等使費計，料實蝕約340萬元或6%。

香島4房2638萬沽 3年半蝕550萬

新晉豪宅屋苑筲箕灣香島亦錄得歷來最大宗蝕讓，有4房戶業主持貨僅3年半，實蝕逾500萬元離場。

美聯助理區域經理周永業指，香島2座高層A室，實用面積1188方呎，屬4房雙套連儲物室間隔，原業主今年6月以逾3000萬元放售，惟市況受本地第三波疫情影響，最終以2638萬元沽出，累減逾362萬元或12％，實呎22205元，成交價較同類市價低約一成。原業主2017年4月以3038萬元購入，持貨近3年半，帳面已蝕400萬元或13％，若連同入市稅項及雜費計，估計實蝕約550萬元或18%。

天賦4房2510萬沽 4年實蝕一成

此外，美聯市務經理黃國清指出，大埔白石角天賦海灣8座低層A室，實用面積1657方呎，屬4房雙套間隔，近日以2510萬元連車位沽出，實價15148元。

不過，原業主於2016年以約2518萬元購入單位及205萬買入車位，持貨約4年，帳面已蝕213萬元或8％，若連使費計料實蝕逾340萬元或14％。