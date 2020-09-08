經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：露宿者露宿街頭之謎

【明報專訊】有老友話香港經濟轉壞，失業率上升令到露宿者人數大增，香港政府要增加資源以及推出相關政策解決問題，例如大量租用私人樓宇單位轉租給露宿者，同時要開拓大量新職位，否則露宿者人數會一日多過一日，不但影響市容，而且會令治安轉壞。

老友不是社工，不了解露宿者增加的原因，大約七八年前有社工探討露宿者問題，當時香港經濟仍然很好，失業率處於低水平，但露宿者一樣是一日多過一日，有社工同我講，香港經濟環境理想是假象，如果屬實，就唔應該出現咁多露宿者，我反問那名社工有沒有真正了解露宿者，只要問一個問題，就會發覺，他們露宿街頭是有原因，甚至可以說是受到香港房屋政策所累。老實說，在香港就算失業一段長時間，都唔需要露宿街頭，因為有公屋及可以申請綜援，除非那些露宿者失去申請公屋資格。

政府出售公屋 好心做壞事

當社工問露宿者是否曾經擁有物業，我相信他們會覺得很奇怪，因為有不少露宿者的確擁有住宅單位，這亦是他們要露宿街頭的原因，因為有不少露宿者是公屋租戶，受惠於政府的房屋政策，可以用非常低的樓價買下租用的單位，當公屋出售之後，擁有自用住宅單位的人便增加，政府的原意是非常好，可惜好心做了壞事，當中有不少公屋業主最後要露宿街頭，如果沒有這個計劃，我夠膽講，露宿者的數目一定不會像今天的多。

公屋業主花完錢後 被迫出售單位

有不少公屋租戶搖身一變成為業主之後，無端端多了百幾，甚至幾百萬元，於是可以嘗試做有錢人滋味，可以食好啲，著好啲，又可以去旅行，唔夠錢可以用公屋抵押借錢，如此這般，在隔了一段時間之後，那些業主的公屋單位就算沒有被財務公司沒收，都要被迫出售單位，最初的時候還可以租樓住，但愈住愈細，最後有部分家人要露宿街頭，但有一點要留意，那些露宿者並不是沒有工作，只是沒有瞓覺的地方，如果有外國記者訪問那些露宿者，一定會覺得很奇怪，最後，就會大肆報道話香港人即使有工作，仍然要露宿街頭，死未，但唔能夠說他們亂作新聞。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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