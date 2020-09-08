張兆聰：半導體博反彈 華虹吸引

市場傳出軟銀斥資40億美元掃入科技股認購期權，是8月份大升市的一個原因。消息出現後引來挾好倉的沽盤，但納指上周五跌幅已大為收窄。本港科技股昨日初段表現不差，但沽盤很快湧現，一直強勢的美團（3690）全日捱沽，騰訊（0700）回落至511元，科技股指數僅微盟（2013）及易鑫（2585）上升，可見跌勢非常全面。部分舊經濟股則相對較佳，美國債息回升至0.7厘之上，恒生（0011）及中銀香港（2388）逆市上升，汽車股也偏強，長城（2333）及比亞迪（1211）分別升5％及3.7％；煤炭設備股向好，三一國際（0631）及鄭煤機（0564）分別升2.3％及10％。

外資連續6日淨賣出A股 情况罕見

值得一提的是A股。一方面，外資連續6日淨賣出，這是比較少見，昨日北向資金淨流出54.65億元，其中，滬股通淨流出22.02億元，深股通淨流出32.63億元。同時很多明星股或抱團股都大跌，如海天味業、寧德時代都大跌，情况似是獲利出逃。另外，雖然創業板指數與其他A股指數一樣在高位反覆為主，但自從8月24日實施註冊制、升跌幅擴大至20％以來，創業板的成交金額就明顯放大，並且滬市與創業板之間的成交金額差額也明顯縮小。成交額昨日更一度超過上證指數，最終達3548億元，與滬指的3576億元僅差28億元，而這主要歸功於低價股。

一方面，市况呈優質、高升股大跌，劣質、低價股暴漲，是一個危險信號；另一方面，資金流向也不利A股。7、8兩個月基金吸金力強，分別發行2700億份及2000億份，融資餘額增加1042億元，居民資金不斷入市。不過，更清楚公司情况的重要股東減持計劃不斷加碼，7月減持計劃1200億元，實際減持824億；8月減持計劃近1000億，實際減持364億。被喻為聰明錢的外資也持續流出，7月13日以來，北上資金流出712億。居民為股市帶來的資金仍可抵消股東和外資流走的缺口有餘，也是A股能在高位徘徊的重要原因。惟一旦賺錢效應減退，進場資金減少，在主要股東和外資又看淡前景之下，後市壓力就會較大，有機會向下突破。

中芯20多年來技術一直落後於同業幾代，差距從未能收窄，一旦進口設備受限，升級換代就肯定會終止。沒有技術進步的半導體企業，可以簡單理解為「玩完」，不出兩年就會被市場淘汱。昨日不斷有血肉長城低吸，全日亦基本上逢關破關，全無支持位可言。唯一期望就是美國不制裁，或措施較溫和。

美國主要打擊龍頭 華虹未必「陪葬」

科技戰打龍頭，手機打華為，但小米（1810）安守本份買美國芯片便一切安好，事關生殺大權都在美國手上。半導體打龍頭中芯，但華虹也未必要陪葬。一方面，當中芯受制裁，部分訂單或會流向2線廠商，亦即華虹；二來華虹在無錫的新廠房主攻電晶體，如MOSFET、IGBT、eNVM等。此類晶片本土貨比率僅為13％，無錫廠房落成後有望搶佔市場。設局上，美國目的似是要消滅中國半導體產業，其實整個行業前景都充滿變數，但控制注碼短線博反彈也是可以，兩者中華虹值博率看高一線。

[張兆聰 還看今朝]