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經濟
2020年9月8日星期二
技術取勝
投資策略
農夫山泉暗盤升1倍 每手帳賺4000 抽150手始穩獲一手 「頭槌飛」帳賺近25萬元
福祿首日招股 孖展超購138倍
魏立德獲委 港交所首席風險總監
支付寶vs.微信支付 螞蟻：不具可比性
中國8月出口升11.6％ 遜預期
中國外儲五連升 增至31646億美元
中芯或遭美制裁 股價瀉兩成 公司：願與美溝通交流 券商：事件礙技術提升
恒生科指挫4.57% 推出以來最大跌幅
恒大全國七折賣樓 目標月售千億元
吉利比亞迪8月銷售升 未收復「疫情」失地
天合涉造假 證監促「回水」 金額或近百億 回購能力成疑
軟銀單日蒸發690億市值 股價挫7％ 押注美科技股期權恐損手
英國樓價逆市破頂 平均250萬港元
受惠華府封殺華為 三星奪Verizon519億合約
張兆聰：半導體博反彈 華虹吸引
何民傑：香港可建金本位貨幣制度
劉宇亮：大型內房股不懼「三條紅線」
李浩德：信達生物納港股通 北水料支持後市
薛偉傑：「雲手機」非靈丹妙藥 華為難解晶片斷供問題
技術取勝：深高速需突破7.5元
飛達訂單急降 顏寶鈴曾情緒低落
匯豐增生物特徵識別 嚴防Deepfake入侵帳戶
劉思明：舊經濟股撐大市 三一落後值博
周顯：沈大師中文水平高
湯文亮：露宿者露宿街頭之謎
葡萄園實呎8430元 重返4年前 內地客2068萬沽 持貨9年實蝕一成
中原黃偉雄3個月沽兩豪宅 套現4563萬
新世界通州街項目申強拍 估值1.6億
澐灃複式撻大訂輸682萬 呎價4.23萬曾膺新界樓王
鄧成波上海街全幢物業招標 意向價2.38億
技術取勝：深高速需突破7.5元
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【明報專訊】南航本周料延續升勢（圖）
東方電氣4.7元料有承接（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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