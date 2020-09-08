薛偉傑：「雲手機」非靈丹妙藥 華為難解晶片斷供問題

所謂「雲手機」，其實概念和Oracle創辦人Larry Ellison在1995年提出的「網絡電腦（Network Computer, NC）」相若，都是將大部分運算和儲存工作，放在性能強勁的伺服器端，而用戶端的終端設備硬件配置則盡量簡化和降低成本，主要能夠透過網絡接收伺服器的處理結果及顯示出來便行。根據華為雲的網頁資料，似乎一枚「鯤鵬」伺服器就可以虛擬出60部甚至100部智能手機。

因此，有些內地媒體便大喜過望，以為「鯤鵬雲手機」服務正式推出之後，消費者手機就只需要配備一個屏幕以及能夠上網，其他如處理器（CPU）、RAM、ROM等晶片都不太需要，也可以透過連接該服務，來實現雲遊戲、雲辦公、雲儲存等，甚至從以解決華為的晶片斷供危機。

那些內地網媒的想法是，既然屆時消費者只需使用性能極低的手機來連接華為的「鯤鵬雲手機」，那麼這些手機內的低檔晶片，應該可以使用全國產的半導體設備來生產，從而令美國的制裁失效。

至於伺服器端的「鯤鵬」處理器，雖然性能需要強勁，但因為是安裝在伺服器內，對於體積、散熱和耗電等要求可以大幅放寬，就算改用28nm製程的國產光刻機（預料2021或2022年推出）來生產，將晶片做得大一些也無不可（可以在伺服器內增加風扇和液冷散熱裝置）。

運算工作放在伺服器端

低檔手機構思說易行難

然而，這種構思要真正實現，至少要先解決幾個大問題。首先，終端手機和「雲手機」服務之間的數據傳輸速度必須極快，延時必須極短，否則用戶會難以忍受。這就至少必須使用5G制式，兼且要5G網絡全面覆蓋，才有可能實現。換言之，使用「雲手機」服務的終端手機無論如何低檔，仍然必須是5G手機。

當然，其他配置可以盡量降低。主要能夠接打電話以及透過5G上網，在屏幕上顯示資訊和視頻，配備揚聲器、收音咪、攝影鏡頭和小量記憶體等就行。這樣對晶片的要求不太高，有可能28nm製程的也足夠。

第二，若絕大部分運算工作都在雲端執行，再將數據傳回手機顯示，是否會增加手機和雲端之間的數據流量？即使可以使用相對低檔和便宜的手機，但每個月的數據費用卻會增加。

第三，這種終端手機雖然減少了大部分運算工作，但由於網絡數據流量較大，其耗電未必會比傳統手機少，甚至有可能會增加。

第四，保安方面也有一些顧慮。若這麼多用戶同時同時分享使用同一部伺服器，每個用戶之間需要怎樣隔離，怎樣防止訊息泄露，現時都未必有成熟的方案。畢竟，智能手機除了是通訊器材，更是個人化的資訊設備，具有私隱性，有些用戶未必能夠接受將所有資料都放上雲。

在電腦和流動通訊行業，將部分運算功能（尤其是涉及人工智能者）和儲存空間放在雲端，的確是一種趨勢。但這並不代表終端設備對於晶片或性能的要求會愈來愈低，至少暫時都未看到這現象。

至於未來會否出現，也相當成疑問。就算上述構思真的能夠實現，至少也是好幾年後的事情，對於華為面臨的晶片斷供困局，是遠水不能救近火。

生態鏈不健全

「雲手機」僅屬小眾服務

而華為日前亦已澄清，「鯤鵬雲手機」是面向一些開發者和特定企業的服務。例如，手機程式開發者可以利用該服務，來一次過測試其程式與多款智能手機的兼容性，而毋須購買一大批手機來測試。

其實，「雲手機」的概念不算新鮮事。有估計稱，2018年內地的「雲手機」市場按年增長200%，但仍然只有3億元人民幣。預計今年內地的「雲手機」市場也只是有望達到6億元人民幣，仍然是非常小眾、生態鏈不健全、僅針對特定行業或企業的服務。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]