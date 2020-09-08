李浩德：信達生物納港股通 北水料支持後市

禮來協議 助拓海外銷售

如有關注筆者的專欄，都應知道筆者早於7月尾已部署信達生物倉位。信達生物當時的表現不是很突出，醫療板塊仍在受壓，當時認為生物科技類別暫時受政策影響的機會相對較小，而且信達生物是當中做得較不錯的公司，股價亦屬合理範圍內。

筆者於7月尾部署信達生物後，幸運地合作多年的禮來製藥（LLY）與信達生物簽訂了旗艦產品（達伯舒）的海外授權許可協議，公司或因此獲逾10億美元的額外收入及潛在銷售分成。有禮來製藥幫助達伯舒在海外銷售，將大大提升信達生物的品牌名聲，這個突如其來的協議令筆者對公司的信心大增。

不排除未來可染藍

接着，現時已坐完這程港股通事件的過山車，信達生物這家生物科技公司的獨特性將獲大量北水的支持，相信是短期另一重大利好因素。

以公司現時的規模及市值，而且已搣甩了「B牌」，本來納入港股通只是時間問題，說不定將來還會染藍。

3款新藥上市 推動收入增長

除了禮來製藥的授權許可協議及港股通的催化劑外，早前提及過信達生物第二款商業化的單抗藥（達攸同）已在6月中獲批准上市，而上周藥監局亦批准了治療自身免疫的第三款單抗藥（蘇立信）上市。蘇立信是信達生物首個非腫瘤領域的商業化產品，其產品的原研藥更是近年全球最暢銷、銷售接近200億美元的藥品（Humira），蘇立信是國內第三個成功上市的相關生物類似藥，相信仍可在國內市場分到一杯羮。

未來還有另一款治療淋巴瘤等疾病的單抗藥將於年內或明年初批准上市，總共3款新的商業化產品將會各自為信達生物帶來每年逾數億人民幣的高速收入增長。

信達生物在達伯舒上的成功銷售，有望今年由去年10億元人民幣收入增長至20億元，同時新的兩款商業化產品上市批准及禮來銷售協議簽訂，相信可對冲11月PD-1單抗藥的醫保談判對達伯舒銷售的衝擊，而且達伯舒還有更多適應症可在明年納入醫保，因此筆者仍對信達生物充滿信心。信達生物現時有着多重利好因素，隨着北水的支持，相信股價未來將會重拾升勢。

（C基金現時持有信達生物的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]