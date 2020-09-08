劉宇亮：大型內房股不懼「三條紅線」

今年6月中國銀保監會發文強調「嚴控違規資金流入房地產市場」，到8月央行、住建部研究和落實以「三條紅線」為標準對房地產融資的管理。三條紅線分別是指：（1）剔除預收款後的資產負債率大於70%；（2）淨負債率大於100%；（3）現金短債比小於1倍。根據房企的情况，分為「紅、橙、黃、綠」四個級別，再實施差異化債務規模管理。綠區為全部合格，相反紅區為不合格，以2019年的數據，處於綠、黃、橙、紅的房企分別佔比31%、32%、13%、24%。即表示六成房企位於綠色及黃色檔，行業整體償債能力較為穩健。如把最具規模的12家重點房企其中，在全部不過線的「綠檔」房企有四家，分別為保利、中海外（0688）、華潤地產（1109）及華僑城。

小房企難以高槓桿換高增長

8月以來，30大中城市商品房日均銷售面積累計同比漲幅擴大，同比為14.44%，高於上月的12.52%，其中一線城市日均銷售面積漲幅擴大，銷售數據超預期，龍頭房企前8個月累計銷售金額同比增長幅度居前。筆者認為，大型國企內房，一向在債務方面較為保守，不會被這「三條紅線」 為難；對行業整體影響方面，小房企難以高槓桿以換來高增長。以內房將陸續公布銷售數據，疫情後銷售有回暖迹象，進入「金九銀十」銷售旺季，投資者要多留意估值低殘的大型內房股。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]