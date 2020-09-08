何民傑：香港可建金本位貨幣制度

所以，香港政府的公共政策，尤其是公共財政政策，都必須嚴陣以待，準備最差的情况發生，如何保障香港市民的財產不會被蒸發。

美國搞聯匯 不能完全排除

雖然有不少人士都很樂觀認為聯繫匯率並不會因為美國的政府政策而被取消，但是美國政府要在香港實行聯繫匯率的關節地方加以限制並不是完全沒有可能，香港政府有沒有充分準備香港貨幣制度一旦被衝擊，如何保障市民的財產不會被大幅貶值。

縱觀歷史上最長時間被人們使用的貨幣保證制度就是銀本位，香港在上個世紀也一直使用銀本位，甚至香港被成為英國殖民地也和銀両有直接關係。或者有很多人會擔心銀本位現在已經沒有廣泛使用，用來取代聯繫匯率作為貨幣保值，未能讓人安心。

那麼剩下來的就只有金本為，獅子山學會孫柏文日前在施政報告諮詢會上，直接向行政長官林鄭月娥和財政司長陳茂波提出，動用外匯基金建立金本為制度。他推算香港的貨幣M0總值，只需要使用外匯基金約10%左右，就可以向國際黃金市場購入等值黃金，並運送來香港存放，即使有一天聯繫匯率被衝擊，也可以讓國際市場對港元貨幣有足夠信心。

將黃金作為港元第二層安全網

貨幣制度的動盪可以即時蒸發大量財富，所以制度的根本要讓人有信心，聯繫匯率不過將信心交託到了美國聯儲局。當前黃金價格上漲，正好反映黃金仍然是世人信賴的貴金屬。香港政府不必要主動宣布取消聯繫匯率，但只要認真研究將黃金作為港幣的第二層安全網，將會更有效吸引國際投資者繼續選擇香港作為金融中心。

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[何民傑 錢本善]