受惠華府封殺華為 三星奪Verizon519億合約

意大利對蘋果等展反壟斷調查

此外，意大利反壟斷機構昨公布，由於收到一些懷疑涉及不當商業行為的指控，已對蘋果公司iCloud、Google及Dropbox經營的雲端儲存服務展開6項調查，以了解相關機構曾否侵犯消費者權益，又或其合約是否存在不公平條款等。

根據新聞發布，上述3家雲端儲存服務商曾被投訴不正當收集用戶數據用於商業用途，例如收集信息前未明確徵求用戶同意，又或未妥善公開信息收集用途。Dropbox還被投訴未明確交代合約條款，例如退出合約的程序。歐盟委​​員會近年推動社交媒體公司釐清其服務條款及責任，促使facebook去年同意以較簡單的措辭訂定服務條款，並修訂其單方面修改條款的權利。

（綜合報道）

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