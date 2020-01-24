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軟銀單日蒸發690億市值 股價挫7％ 押注美科技股期權恐損手

【明報專訊】日本軟銀集團（SoftBank Group）被《金融時報》及《華爾街日報》揭露是「納指巨鯨（Nasdaq whale）」，大舉購入美國科技股衍生品，是美股近期上漲重要推手。不過隨着美國科技股上周回落，部分投資者恐其仍可能進一步回調，最終可能侵蝕軟銀的資產價值。軟銀昨收市跌逾7%，收報5881日圓（約429港元），市值蒸發9460億日圓（約690億港元）。日經指數昨跌0.5%，軟銀是該指數的第二大權重股。

昨天是美國勞動節假期，美股休市。以科技股為主的納指上周四、周五連跌兩天，指數在兩天內較周三所創的高位跌逾6%。截至上周三，僅亞馬遜、蘋果、Alphabet、facebook和微軟這五大科技股的市值，在今年以來已增加2.87萬億美元，高於標普500指數整體市值的2.85萬億美元增幅。惟五大科技股在上周四、周五急跌，蒸發5220億美元市值。市場關注強勢科技股及整體大市會否進一步調整。衡量標普500指數引伸波幅的VIX指數通常在股市上漲時下跌，但該指數過去兩個月向上，有悖常規，令部分市場人士擔憂大市走向。

分析：散戶對軟銀「豪賭」反應負面

野村日本股票策略師池田雄之輔警告，機構投資者暑期休假回來，將沽出在夏季因散戶購入期權而推高的股票，預料日本也將有較大範圍的科技股拋售。在軟銀的股東登記冊，散戶佔30％，他們對軟銀的科技股豪賭反應負面，恐科技股的潛在跌浪，將影響到軟銀的收益。

《金融時報》及《華爾街日報》的消息人士透露，軟銀購入了40億美元的科技股認購期權，產品與名義價值500億美元的股票掛鈎，目前帳面利潤達40億美元。東京Shinkin資產管理公司表示，了解期權交易的機構投資者，大多認為軟銀的交易策略不會對其收益產生重大影響，但散戶卻憂慮衍生品交易將為軟銀再次帶來巨大虧損。在截至3月底的2019財年，軟銀錄得9615.8億日圓（約700億港元）淨虧損，是其成立38年來最嚴重的虧蝕。

軟銀同時正沽出部分持股獲利。該公司申報，9月1日在市場內以每股55.4071港元的均價，減持眾安在綫（6060）共200萬股，套現約1.1億港元。完成減持後，軟銀對眾安的持股量，由原先的11.02%，降至10.59%。眾安在綫的股價今年以來累計升超過七成。

日富豪前澤友作疫下炒股蝕3.2億

此外，日本的最大時裝網站ZOZOTOWN創辦人、傳與女星剛力彩芽復合的日本富豪前澤友作承認，疫情期間短炒股票損手44億日圓（約3.2億港元），對此深感後悔。他表示，會透過做生意賺回這些損失。根據彭博億萬富豪榜，前澤友作今年的財富減少2.15億美元，目前身家約35億美元。他去年將其所持的ZOZOTOWN大部分股權賣給軟銀集團旗下的雅虎日本。

阿美下調出口價 拖累國際油價

另外，傳統的夏季旅遊耗油高峰期結束之際，沙特阿拉伯石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）下調10月出口到亞洲及美國的阿拉伯輕質原油價格，拖累國際油價下滑。國際油價昨跌約1%。紐約期油低見每桶38.55美元，為7月初以來低位。布蘭特期油低見每桶41.51美元，是7月底以來低位。

（綜合報道）

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