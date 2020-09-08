天合涉造假 證監促「回水」 金額或近百億 回購能力成疑

明報記者 陳偉燊

天合是在2014年6月上市，並籌得約35.2億元淨額。證監會指出，天合於招股章程所載，於2011至2013年度的銷售收入和溢利均包含虛假或誤導資料，資料相當可能會誘使他人認購或購買該股時，令股價上升。證監會調查發現，天合招股章程披露的126億元人民幣總收入中，約有53%被誇大，因此除通知市場失當行為審裁處有關誇大情况外，亦表示正根據《證券及期貨條例》第213條尋求高等法院原訟法庭頒令還原交易，將該公司所有公眾股東回復至他們在認購或購買天合股份之前的狀况。

證監多次要求還原交易 僅洪良成功

證監會過往曾多次出手，要求招股書或其他財務文件涉及造假的上市公司「回水」，其中2012年洪良國際因招股文件涉嫌「造假數」，最終被證監會勒令停牌，並成功要求該公司還原交易，以10.3億元向約7700名小股東回購股份。

惟洪良事件僅屬少數個案，翻查資料，證監會其他要求上市公司甚或保薦人「回水」個案，大多至今未有定案。其中另一被除牌的內地民企群星紙業，雖然高院在2018年裁定公司須向2.7萬名股東賠償14.2億元，但據證監會披露資料顯示，當時群星手上現金只餘1億元，難以支付賠償金額。

至於天合方面，據集團在2018年8月最後披露，其手持現金約36.1億元人民幣，但因為涉及借貸及股東貸款約29.01億元人民幣，淨持現金只有約7.09億元人民幣。天合退市前已發行股份約248.02億股，撇除由大股東魏宣家族持有約164.88億股，以公眾股東持有約83.1億股計，若按該股退市前最後收市報1.17元作賠償參考，涉款高達97.28億元。雖然天合在2014年6月底止時中期業績顯示資產淨值約109.52億元人民幣，但由涉及大量債權問題，即使證監會勝訴，是否尚有能力支付「回水」資金仍難有結論。