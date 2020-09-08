恒大全國七折賣樓 目標月售千億元

首8月銷售4506億 達全年目標69%

恒大昨日收報16.54元，跌2.36%。受疫情影響，恒大曾於今年2月份宣布至2月底，全國在售樓盤住宅可享75折優惠；3月期間全國在售樓盤可享78折優惠，但今次7折優惠促銷，比疫情期間優惠更大。而截至8月底，恒大累計合約銷售金額錄4506.2億元，完成全年銷售金額目標6500億元的69%。

報道稱，恒大大幅減價背後，一項樓市政策值得關注，8月20日，住建部及人行在北京召開了重點房地產企業座談會，指出已形成了重點房地產企業資金監測和融資管理規則。在此背景下，預計未來幾個月內房企業會加緊促銷賣樓回籠資金，以使企業經營面保持平穩。與此同時，踏入9月以來，杭州市及沈陽市先後收緊樓市調控，就住房貸款、稅收、限購等政策作進一步規定，據不完全統計，自7月開始，全國已有近10個城市收緊樓市措施。