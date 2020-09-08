經濟

恒生科指挫4.57% 推出以來最大跌幅

【明報專訊】美國限制中國科技企業的範圍或再擴大，昨日除震央半導體股急跌，手機設備股以至電商、遊戲等其他科技股亦一同下挫。恒生科指收報7240點，下跌4.57%，為7月27日推出以來最大跌幅。恒指亦受科技股拖累，下跌0.43%或105點，收報24,589點，國指下跌1.21%，收報9764點，主板成交1528億元。

北水撐中芯 淨買入6.82億

除了市傳被美國納入貿易黑名單的中芯（0981）跌22.88%外，市場擔心其他中國半導體代工廠亦受貿易黑名單限制，華虹半導體（1347）跌14.41%，上海復旦（1385）跌3.88%。手機設備股一同下跌，丘鈦科技（1478）跌8.71%，中興通訊（0763）跌4.31%，瑞聲科技（2018）跌2.61%。

其他大型科技股同亦受連累，美團點評（3690）跌5.2%，首日納入恒指的阿里巴巴（9988）跌3.07%，小米（1810）跌1.43%。昨日中芯獲北水支持，錄得淨買入6.82億元，在港股通的總成交為57.08億元，佔中芯全日成交53%。另外，小米有5.94億元淨買入，美團則淨沽出12.16億元，整體港股通昨日有39.69億元淨買入。

友邦逆市升5.99% 表現最佳藍籌

有資金流入舊經濟股，友邦（1299）上升5.99%，是昨日表現最佳藍籌，中銀香港（2388）和恒生（0011）分別上升2.07%和1.18%。

香港電視（1137）上周五收市後公布8月份訂單總商品交易額（GMV）跌13.5%，昨急挫18.35%。

各類的科技股昨日皆錄跌幅，耀才證券研究部總監植耀輝認為，科技股的估值偏高，今次美國或直接針對中芯，令市場開始更關注其他中資科技股的政策風險，臨近11月美國總統選舉，科技股因為政治事件出現而擴大波幅。

美股科技股上周亦急挫，植耀輝認為科技股僅調整數個百分點而非洗倉式下跌，因此判斷科技股升勢是否完結言之尚早，不過他認為現時科技股回吐未完，有意吸納科指ETF可以再稍候。

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