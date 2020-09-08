中芯或遭美制裁 股價瀉兩成 公司：願與美溝通交流 券商：事件礙技術提升

明報記者 蔡穎霖

中芯國際強調，集團在2016年及以前，是經美國商務部正式認可的「最終民用廠商」，一直嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，產品及服務皆用於民用和商用，沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係。中芯希望與美方溝通。惟中國外交部發言人趙立堅則繼續強硬態度，昨日回應事件時稱，美方在拿不出任何真憑實據的情况下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業採取各種限制措施，形容是「赤裸裸的霸權行徑」，中方對此堅決反對。

花旗最淡 大劈目標價至14.8元

多家大行紛紛下調對中芯目標價，其中以花旗看得最淡，目標價大削近四成至14.8元，維持評級「沽售」（見表）。該行報告表示，若中芯國際被美國列入貿易黑名單，該公司14納米及以下的先進技術開發將因此被打斷，或使其擴產及技術升級受影響，競爭對手如台積電、聯華電子等，更可能因此搶佔市場。

高盛：較差情况盈利跌3%至48%

高盛的報告則分析，假如美國落實制裁，將對中芯開發先進技術造成影響，預料2021年至2025年間的淨利潤下跌5%至14%。倘若在更差的情况下，中芯目前的成熟工藝及先進工藝均受影響，將導致盈利預測下調3%至48%。

瑞信：對中國全球5G建設影響不大

另外，瑞信亞洲科技研究部門主管Manish Nigam昨日在「瑞信亞洲科技論壇」上表示，過去一直有傳美國打壓不同中資科技公司，目前無法證實消息。惟他認為即使中芯遭制裁，生產商亦可以透過其他管道得到晶片，對中國或全球5G建設及智能手機推出的步伐影響不大。

瑞信亞洲半導體分析師Randy Abrams則表示，內地半導體產業國產化成為行業主題，透過建立本地供應鏈，以降低對外部依賴。惟受疫情影響，當地的半導體庫存及產能利用率均處於高位，預期明年將會出現庫存修正，影響僅持續兩季。