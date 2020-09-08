中國8月出口升11.6％ 遜預期

對美貿易順差微跌

美國繼續為中國第三大貿易伙伴，今年首8個月，中美貿易總值2.42萬億元，按年下降0.4%，佔中國外貿總值的12.1%。其中，對美國出口1.87萬億元，下降0.5%；自美國進口5493.2億元，增長0.2%；對美貿易順差1.32萬億元，減少0.8%。

雖然8月出口較預期低，但已是連續3個月正增長，增幅更是2019年3月以來最高；另一方面，8月進口仍低迷，顯示內地疫情雖漸緩，但企業經營困境未有明顯改善，居民對收入預期欠佳，內需不旺。

中海晟融首席經濟學家張一表示，防疫物資需求以及其他出口為主的國家疫情仍然未見緩和，是推動近期出口持續有較好增長的主要因素，考慮到其他國家疫情後復產需時，未來中國的出口仍可能有超預期的表現，這將在一定程度上緩解內需，尤其是消費需求不足對中國經濟帶來的壓力，預期外貿形勢都將保持高出口與高順差狀態，資本項的資金流入也將持續。

分析：疫情不明朗 外需恢復勝內需

中原銀行首席經濟學家王軍亦認同，從下半年情况看，外需的恢復明顯好於內需，至少出口目前沒有拖經濟後腿，但因中美爭執仍在持續，貿易協定仍在執行，後續不確定性仍然很大，貿易前景也存在很大變數。

至於進口表現較差，除了內需原因，交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指出，主要是部分企業生產還是偏謹慎，特別是製造業對未來的預期比較差一些，官方製造業PMI分項數據亦說明企業經營較為謹慎，補庫存意願降低，導致了進口需求偏弱。

另一方面，近期人民幣持續升值，不過光大銀行金融市場分析師周茂華表示對出口影響整體有限，因為人民幣對一籃子貨幣（CFETS）匯率變動不大，降低人民幣兌美元升值影響。