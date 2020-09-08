經濟

支付寶vs.微信支付 螞蟻：不具可比性

【明報專訊】支付寶母公司螞蟻集團將以「A+H」形式上市，根據上交所最新的文件披露，集團回覆查詢時表示，其主要業務包括數字支付與商家服務，騰訊控股（0700）營運的微信支付在中國也有提供類似的數字支付服務，但與螞蟻的商家服務業務有一定差異，並不具可比性。

集團又指出，在數字金融科技平台業務，與金融機構的合作方式、提供服務及收入模式均較創新，目前並無可比公司，創新業務及其他領域方面，行業仍在探索前期，亦無成熟公司可比較。

稱與阿里互不控制

螞蟻解釋，其控股股東杭州君瀚及杭州君澳的實際控制人為馬雲，根據阿里巴巴（9988）的公司章程，其合伙人有權提名董事會多數成員，並以一人一票表決方式決定，因此馬雲不控制阿里巴巴，集團與阿里不存在一方控制另一方，或者受同一人控制的情形，兩者亦各自獨立展開業務，不存在對螞蟻集團構成重大不利影響的競爭。

另外，彭博社報道，內地最高人民法院早前發布的民間借貸利率上限規定，或適用於小額貸款公司及助貸平台等機構，其中包括螞蟻集團，其最大收入來源包括借唄、花唄產品等微貸業務或面臨收縮風險。

據法院規定，民間借貸利率不得超過同期貸款市場報價利率（LPR）的4倍，按照目前利率計算為15.4%，文件內容並不適用持牌金融機構，但未明確表明是否適用於螞蟻集團等金融科技企業。

相關字詞﹕螞蟻集團 支付寶 微信 馬雲 阿里巴巴 騰訊

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