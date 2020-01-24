經濟

農夫山泉暗盤升1倍 每手帳賺4000 抽150手始穩獲一手 「頭槌飛」帳賺近25萬元

【明報專訊】今日掛牌的內地瓶裝水巨頭農夫山泉（9633）公布，其公開招股獲全城70.7萬人申購、超購1147.3倍，國際配售超購59倍。按此計算，其公開發售凍資額高達6704億元，除了認購人數、超購倍數均超越一眾生科股，成今年之冠，更打破中鐵建（1186）12年前創下的5300億元凍資紀錄，成史上之最。農夫山泉最終以上限21.5元定價，昨日暗盤狂飈93%，於個別暗盤更一度升1.5倍，收報40.5元，每手帳面賺4000元，近300名「頂頭槌」投資者，帳面更淨賺24.5萬元。

明報記者 馬迪帆

農夫山泉上市後，公司創辦人、最大股東鍾睒睒身家將飈升千億元。配售結果披露，鍾睒睒持股量達94.44億股，佔公司上市後股權84%，其中32.3億股為H股，其餘為內資股。公司已向中證監申請「H股全流通」，若計入內資股價值，按昨日暗盤價每股40.5元計算，鍾睒睒持股市值高達3825億元。

申「H股全流通」

大股東身家飈千億

農夫山泉暗盤價狂飈，亦為孖展客帶來驚喜。市場人士原本預期，以現時券商約2厘息計算，借孖展抽該股或將「賺價蝕息」。但農夫山泉暗盤升幅驚人，若今日可延續此升幅，孖展客無論認購多寡，均可有不俗回報。本次有21.5萬名散戶只抽一手，一手中籤率12%，150手才穩中一手。大戶方面，1.3萬名認購金額剛逾500萬元的「乙組頭」認購30萬股，每張飛約651萬元，獲派4手或5手；298名人士認購「頂頭槌飛」，每張飛約2.95億元，均獲派94手。

依此計算，若「頂頭槌飛」借盡九成孖展，券商2.23厘息，計息期10日，孖展息成本11.2萬元，農夫山泉首日升28%可打和。農夫山泉昨日暗盤升幅達九成，帳面淨賺24.5萬元。若「乙組頭」同樣以孖展抽新股，本金約65萬元，期內孖展息要2500元，昨日帳面淨賺1.3萬元，仍算是「有肉食」。

分析員：爆升1倍可先行獲利

是次農夫山泉要認購150手才穩中一手，第一上海首席策略師葉尚志表示，農夫山泉值得長揸，亦符合內地大力支持內需經濟的概念，但他提醒，若首日上市便爆升1倍，亦太高價，短線可能出現波動，散戶也可考慮先行獲利。

此外，鍾睒睒亦對員工派出上市「利巿」，即上市架構中少見的「國際僱員優先發售」。根據招股書，農夫山泉允許不超過400名內地合資格僱員，透過私募基金，優先於國際配售部分中認購3610萬股。根據配售結果，最終有352名僱員認購共計214萬股份。此批僱員持貨，按昨日暗盤收市價計，帳面升值4066萬元。

相關字詞﹕頂頭槌飛 新股 孖展 凍資王 鍾睒睒 農夫山泉

上 / 下一篇新聞

福祿首日招股 孖展超購138倍
福祿首日招股 孖展超購138倍
魏立德獲委 港交所首席風險總監
魏立德獲委 港交所首席風險總監
支付寶vs.微信支付 螞蟻：不具可比性
支付寶vs.微信支付 螞蟻：不具可比性
中國8月出口升11.6％ 遜預期
中國8月出口升11.6％ 遜預期
中國外儲五連升 增至31646億美元
中國外儲五連升 增至31646億美元
中芯或遭美制裁 股價瀉兩成 公司：願與美溝通交流 券商：事件礙技術提升
中芯或遭美制裁 股價瀉兩成 公司：願與美溝通交流 券商：事件礙技術提升
恒生科指挫4.57% 推出以來最大跌幅
恒生科指挫4.57% 推出以來最大跌幅
恒大全國七折賣樓 目標月售千億元
恒大全國七折賣樓 目標月售千億元
吉利比亞迪8月銷售升 未收復「疫情」失地
吉利比亞迪8月銷售升 未收復「疫情」失地
天合涉造假 證監促「回水」 金額或近百億 回購能力成疑
天合涉造假 證監促「回水」 金額或近百億 回購能力成疑
軟銀單日蒸發690億市值 股價挫7％ 押注美科技股期權恐損手
軟銀單日蒸發690億市值 股價挫7％ 押注美科技股期權恐損手
英國樓價逆市破頂 平均250萬港元
英國樓價逆市破頂 平均250萬港元
受惠華府封殺華為 三星奪Verizon519億合約
受惠華府封殺華為 三星奪Verizon519億合約
張兆聰：半導體博反彈 華虹吸引
張兆聰：半導體博反彈 華虹吸引
何民傑：香港可建金本位貨幣制度
何民傑：香港可建金本位貨幣制度
劉宇亮：大型內房股不懼「三條紅線」
劉宇亮：大型內房股不懼「三條紅線」
李浩德：信達生物納港股通 北水料支持後市
李浩德：信達生物納港股通 北水料支持後市
薛偉傑：「雲手機」非靈丹妙藥 華為難解晶片斷供問題
薛偉傑：「雲手機」非靈丹妙藥 華為難解晶片斷供問題
技術取勝：深高速需突破7.5元
技術取勝：深高速需突破7.5元
飛達訂單急降 顏寶鈴曾情緒低落
飛達訂單急降 顏寶鈴曾情緒低落
匯豐增生物特徵識別 嚴防Deepfake入侵帳戶
匯豐增生物特徵識別 嚴防Deepfake入侵帳戶
劉思明：舊經濟股撐大市 三一落後值博
劉思明：舊經濟股撐大市 三一落後值博
周顯：沈大師中文水平高
周顯：沈大師中文水平高
湯文亮：露宿者露宿街頭之謎
湯文亮：露宿者露宿街頭之謎
葡萄園實呎8430元 重返4年前 內地客2068萬沽 持貨9年實蝕一成
葡萄園實呎8430元 重返4年前 內地客2068萬沽 持貨9年實蝕一成
中原黃偉雄3個月沽兩豪宅 套現4563萬
中原黃偉雄3個月沽兩豪宅 套現4563萬
新世界通州街項目申強拍 估值1.6億
新世界通州街項目申強拍 估值1.6億
澐灃複式撻大訂輸682萬 呎價4.23萬曾膺新界樓王
澐灃複式撻大訂輸682萬 呎價4.23萬曾膺新界樓王
鄧成波上海街全幢物業招標 意向價2.38億
鄧成波上海街全幢物業招標 意向價2.38億