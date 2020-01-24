農夫山泉暗盤升1倍 每手帳賺4000 抽150手始穩獲一手 「頭槌飛」帳賺近25萬元

明報記者 馬迪帆

農夫山泉上市後，公司創辦人、最大股東鍾睒睒身家將飈升千億元。配售結果披露，鍾睒睒持股量達94.44億股，佔公司上市後股權84%，其中32.3億股為H股，其餘為內資股。公司已向中證監申請「H股全流通」，若計入內資股價值，按昨日暗盤價每股40.5元計算，鍾睒睒持股市值高達3825億元。

申「H股全流通」

大股東身家飈千億

農夫山泉暗盤價狂飈，亦為孖展客帶來驚喜。市場人士原本預期，以現時券商約2厘息計算，借孖展抽該股或將「賺價蝕息」。但農夫山泉暗盤升幅驚人，若今日可延續此升幅，孖展客無論認購多寡，均可有不俗回報。本次有21.5萬名散戶只抽一手，一手中籤率12%，150手才穩中一手。大戶方面，1.3萬名認購金額剛逾500萬元的「乙組頭」認購30萬股，每張飛約651萬元，獲派4手或5手；298名人士認購「頂頭槌飛」，每張飛約2.95億元，均獲派94手。

依此計算，若「頂頭槌飛」借盡九成孖展，券商2.23厘息，計息期10日，孖展息成本11.2萬元，農夫山泉首日升28%可打和。農夫山泉昨日暗盤升幅達九成，帳面淨賺24.5萬元。若「乙組頭」同樣以孖展抽新股，本金約65萬元，期內孖展息要2500元，昨日帳面淨賺1.3萬元，仍算是「有肉食」。

分析員：爆升1倍可先行獲利

是次農夫山泉要認購150手才穩中一手，第一上海首席策略師葉尚志表示，農夫山泉值得長揸，亦符合內地大力支持內需經濟的概念，但他提醒，若首日上市便爆升1倍，亦太高價，短線可能出現波動，散戶也可考慮先行獲利。

此外，鍾睒睒亦對員工派出上市「利巿」，即上市架構中少見的「國際僱員優先發售」。根據招股書，農夫山泉允許不超過400名內地合資格僱員，透過私募基金，優先於國際配售部分中認購3610萬股。根據配售結果，最終有352名僱員認購共計214萬股份。此批僱員持貨，按昨日暗盤收市價計，帳面升值4066萬元。