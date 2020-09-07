維港灣均呎險守2萬元

明報記者 歐陽慧恩

維港灣本月首2天仍未錄得成交，但隨着市場氣氛回升，美聯高級營業經理劉志偉認為，本月屋苑成交將有機會多於8月份，屋苑最近期的成交個案則為8座中層F室，單位實用459方呎，2房間隔，以960萬元易手，實呎20915元。原業主2011年400萬元入市，帳面賺560萬元或1.4倍。

啟豐園凶宅300萬沽 低市價三成

由於上月成交集中於呎價較低的單位，劉氏認為本月平均成交呎價將有機會回升至2萬元以上的水平。

另外，雖時值農曆7月份盂蘭節，但部分買家仍「百無禁忌」入市買凶宅。市場消息指，屯門啟豐園3座高層E室，實用面積326方呎，2房間隔，曾於去年底以460萬元售出，惟買家得悉單位曾發生事故後取消交易，原業主遂以500萬元重新放售，至近日累減200萬元或四成，以300萬元由投資者承接，實呎僅9202元，成交價較同類正常單位市價低逾三成。據了解，該單位去年中曾有一名男子燒炭自殺身亡，原業主2008年99萬元購入上址，現帳面獲利201萬元或2倍。

張衛健1035萬沽歐意花園屋

由藝人張衛健及其母親持有的上水歐意花園雙號屋，上月中亦以1035萬元售出，物業實用1466方呎，折合實呎僅7060元。資料顯示，張衛健等於1997年以1180萬元購入，持貨至今帳面仍蝕145萬元，若連同各項使費，料實蝕約200萬元或17%。資料顯示，屋苑另一幢相同面積洋房，7月份以1200萬元售出，即是次成交較一個月多前同類單位賣平約165萬元或14%。據了解，張衛健胞弟張衛彝在2018年初被發現倒斃在上址，或因此影響物業售價。

卓悅副主席1800萬沽雅麗居複式

何文田雅麗居亦錄知名人士沽貨個案，土地註冊處顯示，今年5月卸任主席一職、現為卓悅（0653）副主席的葉俊亨，近日以1800萬元沽出雅麗居1座高層D室複式戶，實用1114方呎屬複式戶，單位原則採3房1套間隔，下層為客飯廳，內置樓梯連接上層睡房，實呎16158元，成交價屬屋苑今年新高。 資料顯示，原業主2005年以公司名義斥811.1萬元購入單位，而該公司董事分別為鍾佩雲及葉俊亨，現帳面賺逾988萬元或1.2倍。

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