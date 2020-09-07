正八廖偉麟：寫字樓價格反彈力將最勁

廖偉麟出席中原(工商舖)《論盡工商舖 攜手創前路》Facebook直播時指，放寬非住宅物業按揭成數上限，受惠的不只是細碼項目，涉金額較大的工商物業亦會受追捧，但價錢方面，則取決於買賣雙方的商談過程及議價能力。

指核心區商廈呎價較高位回落三成

事實上，過去大半年廖氏活躍於投資市場，積極入市多個工商舖物業，包括中環擺花街地舖、及上環信德中心招商局大廈單位。他認為，在現時市況下，他會採取「人棄我取」態度，揀選一線地段的優質物業，因工商舖價格明顯回落，議價空間亦較大，而優質物業待市場回復正軌後，升值潛力將更可觀。

廖偉麟認為，即使新冠疫情消退後、市況回復正常，工商舖物業要重拾正軌，仍需要一段時間，加上此次疫情改變了市民大眾的生活習慣及工作模式，令實體店需求有所下降，惟長遠而言，香港不論營商環境及稅務方面都較具優勢，配合現時低息環境，相信工商舖成交量將逐步回升，物業價格仍有上升空間，當中較看好寫字樓投資前景。

灣仔商廈單位每呎叫價1.2萬

他預料，現時核心區指標商廈呎價已較高峰期時回落逾三成，一待市場復蘇後，其反彈力應該最快，上升空間更大。

另一方面，美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，灣仔譚臣道豪富商業大廈中層單位，面積約620方呎，業主以750萬元放售，呎價約1.2萬元，意向月租則為1.85萬元，呎租約30元，預期租金回報率近3厘。蕭續指，單位實用率近8成，物業每層設獨立洗手間，大廈亦可24小時出入。