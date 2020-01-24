家庭客4100萬購SEA TO SKY兩伙4房户 呎價1.94萬

綜合市場資訊，上周末新盤市場錄得約40宗一手買賣，比前周末約72宗下跌逾4成，其中更有本地買家以逾4100萬元，購入長實（1113）將軍澳日出康城8期SEA TO SKY兩伙單位。

OASIS三房呎售3.45萬 項目標準今年新高

市場消息指出，上述SEA TO SKY第1座兩伙極高層4房戶，每伙實用1075方呎，昨日獲同一組家庭客購入，總作價逾4100萬元、實呎約1.94萬元，為昨日新盤市場的矚目大額成交。

另東九啟德區內多個項目已屆現樓之際，會德豐地產旗下OASIS KAI TAK，新售出第2座32樓B室，屬實用546方呎3房戶，以1883.8萬元成交、實呎3.45萬元，上述單位屬項目今年標準戶成交呎價最高。項目自7月已接連售出兩個低座特色戶，連同昨售出之3房戶，套現逾1億元。

龍譽低座連天台戶4900萬沽出

內房保利（0119）旗下啟德龍譽亦售出特色戶，為第3座5樓及6樓A51室，屬低座複式四房連天台特色戶，實用1311方呎連545方呎天台，成交價4900萬元，實呎3.73萬元，買家成交期120日。

另一內房合景泰富（1813）及龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋，新錄9月首宗一手成交，為2座33樓F室、屬實用752方呎3房戶，成交價2053.3萬元、實呎2.73萬元。

御海灣過去兩日共售11伙

至於早前交峰的香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山公路青山灣帝御‧金灣、及新地屯門海皇路御海灣，前者新售出5座2樓03室，實用425方呎2房戶，成交價626.14萬元、實呎1.47萬元；項目8月推出至今累售增至572伙，佔項目位總數611伙的94%。

御海灣過去兩日共售11伙，7月至今累售202伙，套現逾13億元。