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福臨門太子爺中半山豪宅淪銀主盤 6800萬沽

【明報專訊】雖然新冠疫情緩和，惟個別二手豪宅卻要減價出售，其中灣仔福臨門酒家第三代掌舵人所持的中半山好利閣單位，早前淪為銀主盤，減價200萬元或3%後、以6800萬元售出，比5年前購入價僅高18%。另「磁帶大王」陳秉志最新售出東半山嘉雲臺單位，作價4500萬元，陳氏3個月內連沽3豪宅、總值逾1億元。

市場消息指，原由福臨門酒家第三代「掌舵人」徐德強持有的中半山好利閣低層A室，實用2272方呎，最新以約6800萬元易手，實呎約3萬元；徐德強於2015年以5750萬元購入，及後曾15次向銀行、財務公司進行抵押，現淪為銀主盤，現成交價比5年前高出1050萬元或18%。

「磁帶大王」近月連沽三豪宅套逾1億

資料顯示，徐德強6月被財務公司入稟高等法院，指稱徐德強與父親以名下公司作擔保人，借款1125萬元，並以灣仔駱克道金樂大廈地舖連閣樓、舊山頂道好利閣一個單位連兩車位、及梅道嘉富麗苑一個單位連一車位作抵押，年息34%，需於去年9月2日連本帶利還清，惟被告沒如期在去年7月支付第一期還款，原告遂入稟向被告追討本金連利息逾1355萬元，及要求交出3個抵押物業。

此外，「磁帶大王」陳秉志最新以約4500萬元，售出港島東半山嘉雲臺7座中層B室，實用1507方呎3房間隔，實呎2.98萬元，屬市價。陳秉志或相關人士早於2003年以938萬元購入單位，帳面獲利約3562萬元或約3.8倍。

富榮已補價兩房售833萬 同類新高

陳秉志近月連售三個豪宅單位，包括6月以4550萬元售出跑馬地比華利山單位、並以1388萬元售出毗鄰港鐵九龍塘站的又一居一個單位，合共套現1.04億元。

部分資助性房局錄高價買賣， 世紀21家天下分行經理黎振傑指，旺角富榮花園14座高層F室，實用568方呎兩房間隔，以833萬元（已補地價）售出，為屋苑兩房新高成交價、實呎14665元；原業主2012年以410萬元（已補地價）購入，帳面獲利423萬元或逾1倍。

據中原統計，十大屋苑過去2日錄21宗成交，較前周20宗微升5%，創5月初以來17周新高紀錄；另美聯統計，10大屋苑過去兩日錄約22宗成交，按周升10%，創12周即約3個月新高。

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