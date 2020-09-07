話你知：中電鐘樓與黃永光的當年情

話說黃永光幼時於拔萃小學就讀，中學時曾跟學校田徑隊於中電舊總部一帶練跑，留下不少少年回憶。中電總部大樓原址正發展為ST. GEORGE'S MANSIONS，惟建於1940年、獲評為一級歷史建築物的中電鐘樓則獲保留，經活化和翻新後，將會搖身成為博物館，讓公眾了解中電以至香港的歷史發展。

將活化成博物館 對外展示歷史

事實上，黃永光近年致力於古蹟保育工作，亦可說是信置近年的強項，他曾表示，與中電的發展和保育兼融理念不謀而合。至於近年代表作，是將原建於1902年的大澳舊警署，活化成擁有9間房間的古蹟文物酒店，目前已成為香港其中一個最受歡迎的旅遊景點。此外，大澳古蹟文物酒店，於2013年獲頒聯合國教科文組織、亞太區文物古蹟保護獎的優異項目獎。

另值得一提的是，信置是次亦邀請了新加坡知名古蹟酒店、被視為屬獅城文化遺產的富麗敦酒店的管理團隊（The Fullerton Hotel、原為充滿英式殖民地建築風格的新加坡中央郵局），專程赴香港，協助訓練ST. GEORGE'S MANSIONS的物管人員。

住宅部分引入先進偵測保安系統

此外，屋苑亦會於停車場及項目邊界，安裝熱成像保安攝像機， 配合人工智能技術，主動偵測如尾隨住戶進出屋苑範圍時的各項可疑活動，並發出警號，以確保住戶安全，屬信置豪宅屋苑的先例。

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