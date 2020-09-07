信置銷售新攻勢 推五盤近1200伙 田兆源：利好因素不變 疫情稍紓購買力將釋出

明報記者 林可為

近期中、美兩大國在多項政經議題上角力成為環球焦點，對此，田兆源表示，目前看不到中美政治問題，對香港樓市有影響。

相反，新盤推售步伐今年以來受新冠疫情影響，令市場購買力受壓抑，而目前疫情已趨緩和，集團9月至今年底將部署新一輪推盤攻勢。

ST. GEORGE'S MANSIONS頂層最大3695呎

信置旗下兩個豪宅，早前已推出招標，其中旗艦豪宅何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，全盤175伙，市值保守估計逾100億元，8月已透過招標售出兩伙及套現逾2億元。

當中1座16樓A室，屬實用2140方呎四房戶，成交價達1.15億元，創今年迄今九龍標準分層物業的新高成交價紀錄。

料個別呎價有力挑戰九龍分層新高

田續指，ST. GEORGE'S MANSIONS提供的5個頂層連平台或天台特色戶，實用介乎3325至3695方呎，現時已接獲不少洽購查詢，稍後推出招標時，相信呎價可挑戰九龍分層豪宅新高指標。

翻查資料，嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山，去年5月有分層特色大戶，以呎價10.18萬元售出，為九龍分層豪宅最高呎價紀錄。

信置另一早前已開展招標的西貢對面海低密度項目133 PORTOFINO，由26個分層單位和7幢洋房組成，預計短期可獲批滿意紙，田兆源透露，9月有機會以現樓形式發售，項目現正打造兩幢現樓示範洋房，及一個分層現樓示範單位。

133 PORTOFINO最快本月現樓形式發售

133 PORTOFINO早前已售出2伙分層單位、套現約6678萬元，其中以3800萬元售出的3座頂層特色戶，登記買家為李華明，與前立法會議員同名，相信為同一人。

至於另外3個擬今年底前推出的全新盤，包括馬鞍山Silversands，提供160伙、實用約300至1200方呎的1至4房戶，主打3，4房；另西南九龍長沙灣荔盈街臨海大盤GRAND VICTORIA第1期，涉524伙，最快亦擬年底開售，兩盤現正待批預售樓花。

此外，與莊士機構（0367）及市建局合作的旺角新填地街項目，提供300伙，以約300方呎一房戶為主，稍後將申請預售樓花。

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