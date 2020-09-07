信置銷售新攻勢 推五盤近1200伙 田兆源：利好因素不變 疫情稍紓購買力將釋出

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，今年1至8月本港整體新盤成交量僅錄逾8850伙，比去年同期錄逾1.4萬伙，按年下跌近四成。信置（0083）集團聯席董事田兆源接受訪問時表示，雖然新冠疫情肆虐，但在豪宅供應短缺、低息環境持續等利好因素支持下，買家購買意欲其實一直沒有減退，近日新冠疫情漸見紓緩，集團部署9月至今年底前將發力推盤，除兩個早前已開展招標的豪宅外，另3個新盤亦伺機出擊，5盤涉單位總數1192伙。
明報記者 林可為
近期中、美兩大國在多項政經議題上角力成為環球焦點，對此，田兆源表示，目前看不到中美政治問題，對香港樓市有影響。
相反，新盤推售步伐今年以來受新冠疫情影響，令市場購買力受壓抑，而目前疫情已趨緩和，集團9月至今年底將部署新一輪推盤攻勢。
ST. GEORGE'S MANSIONS頂層最大3695呎
信置旗下兩個豪宅，早前已推出招標，其中旗艦豪宅何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，全盤175伙，市值保守估計逾100億元，8月已透過招標售出兩伙及套現逾2億元。
當中1座16樓A室，屬實用2140方呎四房戶，成交價達1.15億元，創今年迄今九龍標準分層物業的新高成交價紀錄。
料個別呎價有力挑戰九龍分層新高
田續指，ST. GEORGE'S MANSIONS提供的5個頂層連平台或天台特色戶，實用介乎3325至3695方呎，現時已接獲不少洽購查詢，稍後推出招標時，相信呎價可挑戰九龍分層豪宅新高指標。
翻查資料，嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山，去年5月有分層特色大戶，以呎價10.18萬元售出，為九龍分層豪宅最高呎價紀錄。
信置另一早前已開展招標的西貢對面海低密度項目133 PORTOFINO，由26個分層單位和7幢洋房組成，預計短期可獲批滿意紙，田兆源透露，9月有機會以現樓形式發售，項目現正打造兩幢現樓示範洋房，及一個分層現樓示範單位。
133 PORTOFINO最快本月現樓形式發售
133 PORTOFINO早前已售出2伙分層單位、套現約6678萬元，其中以3800萬元售出的3座頂層特色戶，登記買家為李華明，與前立法會議員同名，相信為同一人。
至於另外3個擬今年底前推出的全新盤，包括馬鞍山Silversands，提供160伙、實用約300至1200方呎的1至4房戶，主打3，4房；另西南九龍長沙灣荔盈街臨海大盤GRAND VICTORIA第1期，涉524伙，最快亦擬年底開售，兩盤現正待批預售樓花。
此外，與莊士機構（0367）及市建局合作的旺角新填地街項目，提供300伙，以約300方呎一房戶為主，稍後將申請預售樓花。