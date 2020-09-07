李志成：新盤揭戰幔 樓市添動力

調查顯示，最多受訪者認為未來12個月香港樓價走勢平穩，比例達28.1%，調查亦顯示，有42%受訪者計劃未來12個月入市，按季升2.1個百分點，兼創10季新高。由此可見，不少市民對樓市「抗疫力」有信心。除此以外，調查亦發現，最多受訪者（37.5%）認為目前較穩健資產配置為房地產，其次為現金/活期存款佔15.9%，股票/基金佔14.4%，黃金及外幣定存分別佔13.1%及10.8%，反映磚頭價值仍被看高一線。

預計全年樓價波幅約5%

雖然8月受疫情陰霾籠罩，不過新盤銷情仍不俗，綜合「一手住宅物業銷售資訊網」數據顯示，8月錄約1000伙一手成交，較7月約1160伙僅輕微下跌，其中兩個屯門新盤皆錄理想銷情。隨着疫情略回穩，發展商隨即密鑼緊鼓籌備推盤，預期一手新盤勢成市場焦點。

根據差餉物業估價署最新數據顯示，本年7月份私人住宅售價指數報384.8點，較6月份下跌約0.5%，連升兩個月後回軟。不過本年首7個月，該指數累計仍有約1.5%增長，可見樓價抗跌力甚強。若疫情持續緩和，加上樓市根基穩，預計全年樓價窄幅波動，維持約5%波幅預測。

香港置業行政總裁

[李志成]