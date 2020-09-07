布少明：9月樓市料轉活

一手方面，有見疫情回穩，新盤市場旋即群盤並起，市場統計資料指出，9月份可能推出的單位料涉及逾千伙，並以備受市場追捧的中小型單位為主打。

筆者相信，隨着疫情緩和加上9月份新盤群湧，按照近日新盤市場理想的銷情去推斷，本月新盤銷售有望延續勢不可當的強勢，9月份可望錄得約1000至1500伙一手成交，二手交投量亦料有約一成升幅，整體樓市可望看高一線。

豪宅見偷步入市

至於個別板塊方面，除了在上一期專欄提及的600萬元至1,000萬元的板塊外，豪宅市場同樣不可忽略，正如本行於8月份錄得多宗逾5000萬元豪宅，甚至不乏逾億元豪宅交易，反映豪宅客亦趁機偷步入市。在中港通關有望下，此類物業同樣值得多加注意。

其實自疫情年初爆發至今，樓市表面看來表現疲憊，期內住宅市場的成交金額及成交量，均較去年同期錄得顯著跌幅。然而，在筆者多番提及的眾多利好因素「拱照」下，樓市基調相當穩健，並於月前環球股市一片驚濤駭浪期間展現極強抗跌力。以本公司為例，受惠政府放寬按揭成數與一手物業供應的減少、美聯物業單計8月份變有70間「百萬分行」，較7月份升逾一成。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]