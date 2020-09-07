經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓價已經通過考驗

【明報專訊】在過去兩年間，香港經濟經歷一連串的衝擊，包括由最初的貿易爭端發展至今的科技角力中美貿易戰，因反修例社會運動引發出的衝突及暴力事件，以及今年新冠病毒疫情全球爆發，各行各業在經營上也飽受困擾，預期失業率會攀升，結業潮也會維持一段時間。本港受到多項利淡因素影響，很多市民認為樓價必然會下跌，但事實上樓市成交量依然保持平穩，樓價累計的升幅亦仍然存在，因此有人認為是否地產代理在隱瞞市場實况。

現今資訊科技發達，資訊流通非常快，樓市成交數據較以往容易得到，市民可以清楚掌握到市場信息的真偽。同時，地產代理受到地產代理監管局的規管，不可胡亂發布不實及誤導的消息，令到房地產行業的運作變得更加透明。筆者相信傳媒喜歡以震撼蝕讓成交來吸引讀者眼球，才會令到市民產生樓價正在大跌的錯覺。事實上，過去兩年住宅市場受到不同程度的衝擊及考驗，但樓價依然堅挺，還累積了一定升幅。現時市場有個別減價成交個案出現，但仍佔少數，有些大幅劈價蝕讓成交報道，只是傳媒以業主叫價與成交價的相差幅度作對比，造成震撼減價的現象，實際情况沒有如此惡劣。

筆者並非指樓價完全沒有下跌，只是不同物業類別情况不同，以工商舖市場為例，跌幅絕對嚴重，尤其是商舖市場。由於疫情關係，訪港遊客幾乎絕迹，同時限聚令的實施，部分行業需要暫停營業。旅遊區的商舖、零售及飲食行業經營困難，有很多已被迫結業，導致相關舖位的價格大幅下跌，個別降幅甚至高達一半，但是住宅市場樓價就相對平穩。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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