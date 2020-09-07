經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：美元貶值未完 住屋保值

【明報專訊】最近幾個月，美元顯著走低，但筆者認為仍未跌完，預料住屋物業保值作用尚在。因為美國繼續有挽救經濟措施推出，量化寬鬆仍未結束。

今年3月份開始，美元指數走勢見頂回落一浪低於一浪，儘管未跌穿92點水平，跌幅已約近一成。新型肺炎橫掃全球，各國要採取量化寬鬆政策搶救經濟，美元破位而下並非不可能。因為美元貶值有助美國增加出口，可刺激經濟，更有利美國總統特朗連任。

美國總統大選在即，特朗普為求連任，將會使出很多新招爭取選票，包括派發福利以至大搞基本建設，都會大派銀彈。因此，美元會繼續大量發行，以配合早已展開的無限量寬。

美元近日雖然有反彈，但力度不足，兩個月來尚未能夠升破94點的阻力。假如經濟仍未扭轉局面，特朗普使出更多招數刺激經濟毫不出奇，以爭取選票，令美元破位而下。

也利好實物黃金資產

特朗普會在大選時盡量將利率壓低，甚至負利率，減少通脹壓力，刺激消費。加上現在全球被新型肺炎打擊到重傷，美國經濟亦腳步浮浮，需要推動許多刺激經濟措施，低息環境事在必行。低息、零息自然會使到美元匯價偏軟，不會強勁得一柱擎天，此舉對美國經濟復蘇也甚有幫助。美元貶值有利美國及香港的出口事業，但不利港人的現金財富，所以，經過12年前的量寬動作，擁有現金的富有人士會盡力物色資產去保本增保。其中黃金及物業是最受歡迎，因為這兩種資產同是實物，供應亦有限，起到保護資產購買力作用。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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