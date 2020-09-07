湯文亮：應擔心樓市報復式上升

不過，要政府放寬辣招是很困難，因為辣招的作用是壓抑樓價，樓價下跌正是政府想要達到的目的，就算達到目的亦不會輕易放棄，所以，希望政府放寬辣招穩定樓市的機率幾乎是零，除非政府出現巨額財赤，但以政府量入為出的理財策略，出現巨額財赤的機會又是零，什麼也是零，換句話說，政府放寬辣招的機會是零。

政府放寬辣招機率近零

但世事無絕對，現在全世界受到新冠病毒蹂躪，香港雖然亦不例外，但比其他地區好一點，因為庫房有巨額儲備，可以派錢解民困，但庫防亦不是無窮無盡，如果疫情不去，香港未能解封，在6個月後財政就會捉襟見肘，如果唔想發債，就要開源節流，開源最簡單的方法就是開徵銷售稅，我相信一般市民都唔會接受，或者政府會考慮放寬一些壓抑樓市措施，刺激成交量不但增加印花稅收入，而且會令到賣地成績理想。辣招之中有一招是禁止移居香港不足7年的人買樓，否則就要付30%印花稅，如果政府撤銷這項辣招，即時有大約10萬個購買力被釋放出來，我反而擔心樓價會出現報復式上升。

老友聽完我講之後又唔開心，原來佢近期見有咁多評論講樓市下跌，於是將手上幾個最優質的物業賣走，比較差的根本賣不出，當時物業代理同佢講，等樓市大跌後再買番，一來一回會賺好多錢，但如果樓市出現報復式上升，他賣走的幾個物業很難以賣出價買番，現在擔心樓市出現報復式上升。我聽到之後都唔知點樣安慰老友，唯有話，如果樓市大跌，他賣走的幾個物業可以低價買回，如果樓市大升，他手上的物業自然水漲船高，無論樓市的走勢如何，他只有開心，沒有憂心，老友聽完之後話被我吹脹。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]