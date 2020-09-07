經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：新經濟股趁調整低吸

【明報專訊】9月3日，香港新經濟股突然急跌，同一日，美國新經濟股也急跌，9月4日，回到香港，再跌。為什麼跌？特朗普的理由是有許多人决定先沽出獲利，鎖定利潤，我也認為他所說的理由是正確的，過去，特朗普有過數次呼籲股民趁美股大調整時入市，結果都「靈驗」，現在，離美國大選還剩下不足兩個月時間，特朗普無論如何都得救股市，股市崩了，他的連任機會也小了。

的確，許多人在趁高價套利，先鎖定利潤，實際上，只要是在兩星期前入市的人，至今帳面上仍有利潤，何妨先沽出一部分，拿回部分或全部的成本，如果你手上的股票股價升了一倍，沽出一半就拿回全部的成本，剩下的是零成本，如果你手上的股份升了2倍，那麼沽出三分之一也拿回成本了，目前的調整，就是這批已經在帳面上賺了很多錢的人在沽貨套利，當然，先得有一批有實力的大戶大手沽空，其他散戶及基金經理才會跟。

市况回調 因投資者趁高鎖定利潤

新經濟股仍未玩完，5G的面世也將給新經濟帶來一個全新的潛能，自動駕駛汽車、小飛機等將帶來無窮的商機，5G的自動駕駛汽車肯定比人手駕駛更安全，5G也將使到物聯網出現革命性的改變，目前美國的5G落後於中國，如果落後的形勢不變，內地新經濟股可能比美國的新經濟股更有前途。

我在很早很早之前已經建議大家買新經濟股，特別是ATM（即阿里、騰訊和美團）及生物科技股，現在如果帳面獲利極高，也的確可以沽出一部分鎖定利潤。不過，如果手上的新經濟股不多，則沒有必要多此一舉，而是留意增持的機會，增持不是賭撈底成功，而是以價值投資的角度來衡量入市的時機，看看巴菲特，過去一段不短的日子，也許，他正在等待機會買入，從他近日沽清航空股的行動估計，巴菲特下次大手買入的，也將是新經濟股。

5G成新潛能 引發無窮商機

上周五急跌的股份，除了新經濟股之外，大部分的舊經濟股也下跌，或者說，是整體股市在調整，人人都在近日回升、反彈的股份中鎖定利潤，近一段日子，新經濟股飛升，一些被視為內銷股的股份也飛升，連受疫情打擊的澳門賭業股也創出52周新高，本地地產股也多在今年5月已經見底，過去3個月撈底買入者也有不錯的利潤。既然這麼多股份都能提供不錯的帳面利潤，調整一定是好事，讓那些在過去一段日子錯失了飛升股票的人可以趁低買入。是的，過去這段日子，社交網站上見到不少人在嘆息不敢高追新經濟股，或者只買得很少，眼光光地看着股價一升再升，不知怎麼辦。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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