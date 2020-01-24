經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：買XLE捕捉石油超級周期

【明報專訊】亞洲時段揸ES，美股收市前兩小時平倉的投資策略，經過了23個交易日，獲得14勝6和3負的佳績後，終於在上周四斷纜，快樂的時光過得特別快，我們不可期望同一策略可以不斷贏下去，因此上周本欄建議：「如果在這十數日都有採取此策略，應已累積一定盈利，投資者可以拿三分之一來『止蝕』，即若ES習慣式上升模式改變，上述方程式賺錢不再，投資者宜止蝕離場，重新部署。」執筆之時正是美股周五開市時段，納指曾低見10875點，比周三見的歷史高位12074點跌了10%。

標普500指數也由周三的歷史高位3588點下跌低見3349點，跌6.7%，道指調整最少，兩日跌6.5%，既然習慣性日日上升的勢頭受挫，上述ES策略當然要中止，如果有嚴守建議的止蝕，之前所賺的三分之二利潤便袋袋平安。

另外，雖然美股大調整，但王弼留意到黃金勢仍強，只輕微調整，金礦股ETF——GDX稍稍跌40美元後，迅速反彈，繼續於40元有強大支持，炒40美元至44美元波幅的策略仍可繼續。

美股2月大跌市不會重演

與其說今次美股調整，倒不如說是科技股拋物線升勢不能持續，所以調整集中於科技股，黃金、甚至是油股等資源股，其實並沒有什麼調整，你可以說這是因為油股根本沒有參與這次由蘋果和特斯拉拆細觸發的升浪，但蘋果和特斯拉最終還是要調整，因為估值已經到了瘋癲的程度！不過，王弼不相信美股會好像2月時受肺炎疫情般的打擊大跌30%，因為當時疫情有許多未知數，不知會死多少人，經濟要封閉多久，也不知聯儲局會怎樣救市，另一個很重要和容易被遺忘的原因，是俄羅斯和沙特打石油價格戰，油價被打至負數。

但現時明顯的大趨勢，是聯儲局的無限QE不會取消，俄羅斯和沙特被負油價嚇破了膽，只會盡辦法托高油價，而疫情最少在美國而言，已經風土化，當地的年輕人視疫情如感冒，政府也拿他們沒辦法，經濟完全恢復正常只是遲早的事，也許連疫苗都不用等，美國人已經懂得與疫共處，如果歐洲和澳紐的國民，也突然跟美國人「視死如歸」對待疫情，航空交通就會恢復，生活大抵會恢復疫前狀况。

人們「視死如歸」 航空交通始終會恢復

經濟持續恢復正常是遲早的事，但過去資金只集中追逐不受疫情影響的科技股，實體經濟所需要的石油卻在43美元水平止步，未有進一步上升，因而給油企股價壓力。但讀者必須明白，今次納指調整證明資金不可能持續去追沒有回報的資產，多印出來的錢，始終要回歸價值股，石油股近來受壓的原因，是因早前油價大跌，油企需要減值。

另外各油企亦因減低資本開支，開採的石油少了，自然影響盈利，但銅板的另一面，是未來數年，開採石油的投資嚴重不足，石油的產量，可能追不上經濟復蘇的步伐，這可能是另一個油價超級周期的開始，而且油股目前的息率很高，油企ETF如XLE的息率預期為6.4厘，王弼在上周五大跌市的時候Sell了一周平價（at-the-money）Put拿了0.79美元，年化息率達119厘！同時亦於34.5美元水平增持現貨，早前於20美元樓上套現了西方石油（OXY）離場，現在又是重新投入石油股的時機，但留意今次目標是XLE，OXY已是過去式！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

上 / 下一篇新聞

業主會炒樓講座業務疑借殼上市 樂亞逾8800萬購成員相關企業 Ken sir：不便回覆
業主會炒樓講座業務疑借殼上市 樂亞逾8800萬購成員相關企業 Ken sir：不便回覆
3講座公司稅後盈利逾千萬
3講座公司稅後盈利逾千萬
強積金總資產首破萬億
強積金總資產首破萬億
中證監：A股「牛短熊長」正在消失
中證監：A股「牛短熊長」正在消失
飛鶴30.7億全購原生態牧業
飛鶴30.7億全購原生態牧業
首8月回報77% 今年來最佳中國股票基金經理 富國寧君：關注流動性收緊 看好消費醫藥新能源科技
首8月回報77% 今年來最佳中國股票基金經理 富國寧君：關注流動性收緊 看好消費醫藥新能源科技
上周逾八成藍籌股價跌 市寬轉差暫宜觀望
上周逾八成藍籌股價跌 市寬轉差暫宜觀望
生科醫械物管教育前景佳 孕育倍升股
生科醫械物管教育前景佳 孕育倍升股
曾淵滄：港府欠魄力推動新經濟
曾淵滄：港府欠魄力推動新經濟
「點捨得離開」 袁彌明：做生意方便 未雨綢繆轉持美元資產 買黃金避政治風險
「點捨得離開」 袁彌明：做生意方便 未雨綢繆轉持美元資產 買黃金避政治風險
疫情下網購增長驚人 分店推優惠穩住客源
疫情下網購增長驚人 分店推優惠穩住客源
雋思網銷加速增長 研多國語言版本拓市場
雋思網銷加速增長 研多國語言版本拓市場
阜博：受惠留家避疫 視頻網站流量大增
阜博：受惠留家避疫 視頻網站流量大增
經絡籲放寬千萬元以上物業按揭成數
經絡籲放寬千萬元以上物業按揭成數
BC科技取牌：料港維持國際金融中心地位
BC科技取牌：料港維持國際金融中心地位
疫下智能健身器材大賣 軟硬件收入飈
疫下智能健身器材大賣 軟硬件收入飈
累積投資近600萬美元 近月錄營運盈利
累積投資近600萬美元 近月錄營運盈利
張兆聰：減持盈富 下注旅遊復蘇股
張兆聰：減持盈富 下注旅遊復蘇股
李澄幸：月供股票隨時間出現攤薄效應
李澄幸：月供股票隨時間出現攤薄效應
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：博港交所反彈 吼牛證67380
金子：博港交所反彈 吼牛證67380
張兆聰：科技股小休 復蘇板塊較值博
張兆聰：科技股小休 復蘇板塊較值博
蔡金強：簡單就是美
蔡金強：簡單就是美
潘啓才：易居獲阿里入股 或脫胎換骨
潘啓才：易居獲阿里入股 或脫胎換骨
謝偉銓：物管專業化 利防疫與增值
謝偉銓：物管專業化 利防疫與增值
內房落後抗跌力強
內房落後抗跌力強
沈永年：度假自住 斗門勝三鄉神灣
沈永年：度假自住 斗門勝三鄉神灣
趙海珠：歐元短線整固 離岸人幣靠穩
趙海珠：歐元短線整固 離岸人幣靠穩
謝紹榮：買債收息 收益有保證
謝紹榮：買債收息 收益有保證
陸振球：大灣區貨櫃碼頭 協作世界級港口
陸振球：大灣區貨櫃碼頭 協作世界級港口
陸振球：投資靈感源自生活
陸振球：投資靈感源自生活
林少陽：博彩盤口反映市場信侵連任
林少陽：博彩盤口反映市場信侵連任
技術取勝：港交所50天線有支持
技術取勝：港交所50天線有支持
李聲揚：牧羊少年的騰訊之旅
李聲揚：牧羊少年的騰訊之旅
潘迪藍：三大因素不利美元
潘迪藍：三大因素不利美元
Keith Wade：中國經濟復蘇多種形態
Keith Wade：中國經濟復蘇多種形態
蘇沛豐：雅生活追落後 中線目標50元
蘇沛豐：雅生活追落後 中線目標50元
李順威：見頂是看過程而非價位
李順威：見頂是看過程而非價位
劉思明：恒指區間上落 個股反彈力強
劉思明：恒指區間上落 個股反彈力強
何啟聰：急跌後倒升 小米購26206
何啟聰：急跌後倒升 小米購26206
周國威：舊經濟股具抗跌力Call國泰領展
周國威：舊經濟股具抗跌力Call國泰領展
摩根大通亞洲：美股高位急挫 吼標指納指窩輪
摩根大通亞洲：美股高位急挫 吼標指納指窩輪
周顯：疫情催生美國大牛市
周顯：疫情催生美國大牛市
何國良：美國大選疫苗發展 左右未來市况
何國良：美國大選疫苗發展 左右未來市况
張佩儀：強積金投資4禁忌
張佩儀：強積金投資4禁忌
曾淵滄：新經濟股趁調整低吸
曾淵滄：新經濟股趁調整低吸
湯文亮：應擔心樓市報復式上升
湯文亮：應擔心樓市報復式上升
陳永傑：美元貶值未完 住屋保值
陳永傑：美元貶值未完 住屋保值
廖偉強：樓價已經通過考驗
廖偉強：樓價已經通過考驗
布少明：9月樓市料轉活
布少明：9月樓市料轉活
李志成：新盤揭戰幔 樓市添動力
李志成：新盤揭戰幔 樓市添動力
信置銷售新攻勢 推五盤近1200伙 田兆源：利好因素不變 疫情稍紓購買力將釋出
信置銷售新攻勢 推五盤近1200伙 田兆源：利好因素不變 疫情稍紓購買力將釋出
話你知：中電鐘樓與黃永光的當年情
話你知：中電鐘樓與黃永光的當年情
福臨門太子爺中半山豪宅淪銀主盤 6800萬沽
福臨門太子爺中半山豪宅淪銀主盤 6800萬沽
家庭客4100萬購SEA TO SKY兩伙4房户 呎價1.94萬
家庭客4100萬購SEA TO SKY兩伙4房户 呎價1.94萬
正八廖偉麟：寫字樓價格反彈力將最勁
正八廖偉麟：寫字樓價格反彈力將最勁
帝御‧金灣打造聰明空間
帝御‧金灣打造聰明空間
維港灣均呎險守2萬元
維港灣均呎險守2萬元
財務策劃6步驟 助輕鬆退休
財務策劃6步驟 助輕鬆退休