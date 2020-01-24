王弼：買XLE捕捉石油超級周期

標普500指數也由周三的歷史高位3588點下跌低見3349點，跌6.7%，道指調整最少，兩日跌6.5%，既然習慣性日日上升的勢頭受挫，上述ES策略當然要中止，如果有嚴守建議的止蝕，之前所賺的三分之二利潤便袋袋平安。

另外，雖然美股大調整，但王弼留意到黃金勢仍強，只輕微調整，金礦股ETF——GDX稍稍跌40美元後，迅速反彈，繼續於40元有強大支持，炒40美元至44美元波幅的策略仍可繼續。

美股2月大跌市不會重演

與其說今次美股調整，倒不如說是科技股拋物線升勢不能持續，所以調整集中於科技股，黃金、甚至是油股等資源股，其實並沒有什麼調整，你可以說這是因為油股根本沒有參與這次由蘋果和特斯拉拆細觸發的升浪，但蘋果和特斯拉最終還是要調整，因為估值已經到了瘋癲的程度！不過，王弼不相信美股會好像2月時受肺炎疫情般的打擊大跌30%，因為當時疫情有許多未知數，不知會死多少人，經濟要封閉多久，也不知聯儲局會怎樣救市，另一個很重要和容易被遺忘的原因，是俄羅斯和沙特打石油價格戰，油價被打至負數。

但現時明顯的大趨勢，是聯儲局的無限QE不會取消，俄羅斯和沙特被負油價嚇破了膽，只會盡辦法托高油價，而疫情最少在美國而言，已經風土化，當地的年輕人視疫情如感冒，政府也拿他們沒辦法，經濟完全恢復正常只是遲早的事，也許連疫苗都不用等，美國人已經懂得與疫共處，如果歐洲和澳紐的國民，也突然跟美國人「視死如歸」對待疫情，航空交通就會恢復，生活大抵會恢復疫前狀况。

人們「視死如歸」 航空交通始終會恢復

經濟持續恢復正常是遲早的事，但過去資金只集中追逐不受疫情影響的科技股，實體經濟所需要的石油卻在43美元水平止步，未有進一步上升，因而給油企股價壓力。但讀者必須明白，今次納指調整證明資金不可能持續去追沒有回報的資產，多印出來的錢，始終要回歸價值股，石油股近來受壓的原因，是因早前油價大跌，油企需要減值。

另外各油企亦因減低資本開支，開採的石油少了，自然影響盈利，但銅板的另一面，是未來數年，開採石油的投資嚴重不足，石油的產量，可能追不上經濟復蘇的步伐，這可能是另一個油價超級周期的開始，而且油股目前的息率很高，油企ETF如XLE的息率預期為6.4厘，王弼在上周五大跌市的時候Sell了一周平價（at-the-money）Put拿了0.79美元，年化息率達119厘！同時亦於34.5美元水平增持現貨，早前於20美元樓上套現了西方石油（OXY）離場，現在又是重新投入石油股的時機，但留意今次目標是XLE，OXY已是過去式！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]