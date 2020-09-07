張佩儀：強積金投資4禁忌

（1）受個人情緒主導投資決定

強積金是個人長遠累積的財富，市况、基金的升跌都很容易影響情緒，加上部分媒體報道渲染，一旦遇上大起大跌，很易失去理性做錯投資決定。然而，強積金是長期投資，在往後日子還會經歷多個經濟周期，只要時刻記住自己的投資目標並選擇相應組合，打工仔仍可在退休後獲得一筆可觀儲蓄基金。

（2）刻意捕捉市場

刻意捕捉市場很易令打工仔作出錯誤決定，如在股市升時將所有資產配置於高風險基金中，或在股市表現不佳時將所有資產轉移到風險較低基金，這些操作都很易造成高買低賣、得不償失。然而，強積金已採用「平均成本法」，長期的定期和定額供款在很大程度上已減低市場波動對投資造成的風險，勿因一時之利而貿然轉換基金配置。

（3）投資配置單一化

多元化基金組合有效減低投資風險。畢竟強積金是追求將來退休後能有穩定儲蓄的長線投資，打工仔不應為短期回報而將資產配置在單一基金，而需按年齡、投資目標、承受風險能力等將基金盡可能多元化，藉以達致分散風險作用。

（4）只着重高回報基金

基金回報固然重要，但基金表現同樣值得留意。所謂高風險、高回報，部分高風險基金的每月回報最高或最低的波動幅度都高達10%或以上，可見風險不小。然而，基金收費反是較能掌握和選擇的投資事宜，透過選取穩定基金收費，打工仔能得到可觀的回報。

[張佩儀 財女手記]