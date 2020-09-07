何國良：美國大選疫苗發展 左右未來市况

善用檢測數據 更準確把握疫况

友人「飛鴿傳書」在下，說有「專家」認為100萬人檢測不夠代表性。在統計世界裏，數據就有他的代表性，那怕是小數量。難道今時今日統計處要日日做Census才可以知道香港情况？ 一些新藥藥效測試，試驗的對象也只有數百人而已，相對全球70多億人口來比較，這些測試又為什麼沒有「專家」來批評它的代表性呢？而且，我們難得得到這組數據，其實我們應好好優化利用它們。例如，我們可以聯絡這批志願者，在他們自願應許下，讓他們提供原先沒有記錄的資料，例如，性別、年齡群組、住宅地區和工作地區。當獲得這些額外資料後，統計處的高手就可以更立體地把所得的數據加以分析，有利日後的防疫工作。筆者有感，這批志願者拒答的機會率低，有利當局獲得優質數據，有利當局更準確把握疫况。

說回市場，經過周一當天的單日轉向後，市場一直處於較弱的市况，就連一直強勢的科技類股份在尾段亦呈疲態。筆者之前提及的銀行股，公布的業績亦一如預期，因大幅增加撥備而影響了盈利能力，出現盈利倒退，有分析師預期，第三季經濟對銀行的壓力仍然存在，投資者可能需要更有耐性去等待拐點來臨。如果從整體市場第二季盈利來看，我們仍然可以看到一些復蘇迹象。例如，相對金融行業，非金融行業受疫情影響較小。除了大家猜到的科技類別第二季度增速轉正外，其他政策支持的行業，如機械設備，建築建材及消費食品飲料都可以在第二季站穩了腳。而且，從整體市場的淨收益毛利率來看，第二季比第一季有較大的增幅，這源自收入增長有較好的復蘇。所以，未來的關鍵在於這個逐步向好的局面能否在第三季保持。

展望未來數月，仍然會是兩件事影響着市場。首先是因美國總統選情所可能引發出來的事件，另外就是疫苗的出現可能改變現時經濟活動困局的發展。有人會說前者難預測，但筆者相信它必然出現，影響雖然短但可以很大。待前者的影響退去後，疫後的行情就可能更有趣了。有分析師參考過往重大疫情後，人類文明的一些改變，從而相信，在今次疫情後，人類的生活方式會更為綠色。疫情間全球空氣質素大幅改善，給了大家一個「完美覺醒」，推動各項環保工作將可獲大眾更多支持。另外，在家工作比例將會持續，需要改善住宅環境的需求亦因而大增，將來發展商發展新樓房亦需要照顧相關需要。不同政府疫情控制能力的差異，亦影響到當地人口在團結，公平與責任和同理心的體會，這將是影響不同地區未來發展的軟實力，在疫後巿場中不可不察！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]